Max Verstappen, disgustado con los nuevos autos para la F1 2026: “Se sienten como un Fórmula E con esteroides”

La Fórmula 1 está llevando a cabo sus tests de pretemporada en Bahréin, una oportunidad para que los pilotos empiecen a sentirse a gusto con los nuevos autos desarrollados con la normativa que entra en vigencia desde este 2026. Sin embargo, si hay algo que Max Verstappen no ha conseguido hasta ahora es, justamente, sentirse cómodo con el auto.

Tras completar sus días de pruebas, donde se mostró rápido, el piloto estrella de Red Bull dio su veredicto sobre los nuevos autos. El neerlandés fue categórico y sincero, y no para bien: “Manejarlos no es muy divertido, para ser honesto. Diría que la palabra correcta es ‘gestionar’. No parecen autos de Fórmula 1, más bien parecen un Fórmula E con esteroides“, aseguró con crudeza.

Verstappen se quejó de los nuevos autos para la F1 2026. (Prensa Red Bull Racing)

“Pero las reglas son las mismas para todos, es algo con lo que hay que lidiar. Yo, como piloto, disfruto de ir a fondo y ahora mismo, no se puede manejar así. Hay demasiadas cosas sucediendo“, continuó Verstappen, que también se quejó de los nuevos comandos que deben aplicar constantemente los pilotos desde el auto.

“Mucho que debes hacer como piloto, en término de comandos, tienen un efecto masivo en la energía y, para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Tal vez termine siendo mejor manejar un Fórmula E, porque todo es energía, eficiencia y gestión”, continuó, con cierto sarcasmo. “Yo solo quiero manejar normal, como debería ser, sin tener que estar pensando si freno más, freno menos, si va un cambio más o un cambio menos“.

Verstappen calificó a los nuevos autos como “un paso atrás”

“Todo impacta mucho el rendimiento del auto en las rectas, y el agarre es muy bajo con estas gomas y la configuración. Siento que es todo un enorme paso atrás“, continuó analizando Verstappen sobre los nuevos autos. “La proporción del auto se ve bien, eso no es el problema, pero todo lo demás… va en contra de las carreras“.

Verstappen destacó el trabajo de los ingenieros, pero no le gusta el auto. (Prensa Red Bull Racing)

Y cerró diciendo: “Puede que la gente no esté contenta conmigo luego de esto, pero tengo derecho de decir lo que pienso de mi auto. Yo no escribí las regulaciones, si lo hubiera hecho, el auto se vería bastante diferente“.

Luego de soltar todo lo que tenía para decir, Verstappen también destacó el esfuerzo de los mecánicos: “Se lo mucho que se ha trabajado detrás de escena, en el auto y en el motor, se lo mucho que trabajaron los chicos. No me resulta agradable estar diciendo esto, pero quiero ser realista como piloto“.

“Se lo que está en juego para el equipo, con nuestro propio motor y veo la expectación en la gente. Y, por supuesto, cuando me subo al auto siempre doy lo mejor de mí. Eso lo tienen claro, solo digo que el nivel de emoción para manejar no es tan alto.”

