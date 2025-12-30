Es tendencia:
Los pilotos de la Fórmula 1 no eligieron a Lando Norris como el mejor del 2025 a pesar de haber ganado el campeonato

El británico ganó el campeonato, pero todavía no se ganó el derecho a ser considerado como el referente de la categoría.

Por Germán Celsan

Lando Norris quedó segundo en la votación
Lando Norris lo consiguió, se consagró campeón de la Fórmula 1 2025 y terminó con el reinado de Max Verstappen, que se extendió por los últimos cuatro años. El británico puede llamarse a sí mismo campeón y bien merecido lo tiene, pero eso no lo convierte en el mejor del mundo, o al menos así lo entienden los propios pilotos y jefes de equipo de la categoría reina.

Eso quedó claro en la más reciente encuesta realizada por la página oficial de la categoría, en la cual tanto pilotos como directores de equipo votaron por el mejor piloto de la categoría. Lo de Lando Norris no fue malo, de hecho quedó segundo en ambas votaciones, pero no fue suficiente para desbancar a Max Verstappen como el mejor del mundo en la mirada de todos.

Max Verstappen sigue siendo el mejor en la mirada de los pilotos y directores de equipo. (Getty)

Fueron dos votaciones separadas, pero los primeros dos puestos fueron los mismos en ambas: Verstappen primero, Norris segundo. El podio lo completaron George Russell, en la votación de los pilotos, y Oscar Piastri, en la de los directores de equipo de la F1.

Entre las sorpresas del top ten se encuentra la ausencia de Lewis Hamilton, por primera vez desde que está en la Fórmula 1 y se realiza esta votación. El británico, siete veces campeón del mundo, no ingresó en el top ten ni para los pilotos ni para los jefes de equipo.

Lewis Hamilton quedó, por primera vez en su carrera, fuera del Top Ten. (Getty)

Mientras que las novedades fueron los ingresos de Isack Hadjar y Ollie Bearman en ambos rankings, quienes fueron los únicos dos novatos en meterse en el top ten, incluso por delante de Kimi Antonelli. Además, en el ranking de los pilotos, se metió Alex Albon, quien no había aparecido en 2024.

El Top Ten de pilotos del 2025 para los pilotos

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. George Russell (+1)
  4. Oscar Piastri (+1)
  5. Charles Leclerc (-2)
  6. Carlos Sainz
  7. Fernando Alonso (+2)
  8. Alex Albon (Nuevo)
  9. Ollie Bearman (Nuevo)
  10. Isack Hadjar (Nuevo)
    Entre paréntesis, los puestos ganados y perdidos en comparación con 2024.

El Top Ten de pilotos del 2025 para los jefes de equipo

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Oscar Piastri (+1)
  4. George Russell (+1)
  5. Fernando Alonso (+4)
  6. Carlos Sainz (-1)
  7. Charles Leclerc (-6)
  8. Ollie Bearman (Nuevo)
  9. Isack Hadjar (Nuevo)
  10. Nico Hülkenberg (-2)
    Entre paréntesis, los puestos ganados y perdidos en comparación con 2024.
En síntesis

  • Lando Norris se consagró campeón de Fórmula 1 2025 tras el reinado de Verstappen.
  • Max Verstappen lideró las votaciones de mejores pilotos según colegas y directores de equipo.
  • Lewis Hamilton quedó fuera del top ten por primera vez en ambas encuestas oficiales.
Germán Celsan

