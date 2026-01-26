Franco Colapinto reveló la fórmula para tener éxito en la Fórmula 1 2026 con Alpine

Este lunes se llevaron a cabo los primeros testeos de cara al inicio de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona, donde se sacaron muchas conclusiones. Sin ir más lejos, Franco Colapinto integró el podio al marcar el tercer mejor tiempo de la jornada, tanto en la mañana como por la tarde. Y como no podía ser de otra manera, al término de la acción rompió el silencio ante los medios.

El piloto más destacado del día fue Isack Hadjar, seguido por George Russell, siendo los más rápidos durante los giros en Cataluña. Pero en lo que respecta al argentino, su marca de 1m20s189 le alcanzó para completar el podio y demostrar que los drásticos cambios en los vehículos y el nuevo motor Mercedes ya empezaron a dar resultado y se diferencia del pésimo 2025 que quedará en el olvido.

Lo cierto es que, ni bien terminó el test en Barcelona, el hombre de Alpine rompió el silencio. Sin generar mucha incertidumbre sobre su primera impresión sobre el nuevo A526, el oriundo de Pilar dejó a las claras su postura. “Es una buena sensación estar entrando en mi primera pretemporada de Fórmula 1 con un auto nuevo“, aseguró sobre comenzar el año como piloto titular.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Es todo muy diferente con las nuevas regulaciones, son cambios muy grandes, y eso es muy emocionante para todos“, afirmó el bonaerense. “El equipo hizo un gran trabajo preparando todo para tener el auto listo para salir a pista el primer día acá en Barcelona“, reconoció enalteciendo así la labor de los ingenieros de la escudería.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Siempre hay mucho por aprender en esta parte del año, con tantas cosas nuevas por entender“, insistió una vez más. “Está bueno ver tanta positividad y optimismo en el box, y ver a todos poniendo muchísimo esfuerzo“, añadió Colapinto frente a los medios de comunicación presentes.

Y para culminar con sus declaraciones, Franco sostuvo: “Tenemos dos días más para girar acá, donde necesitamos sumar más kilometraje y completar más vueltas“. Para cerrar, también hizo una observación sobre lo que se viene y ahí sentenció: “Vamos a enfocarnos en nosotros, seguir trabajando duro, mantener la energía positiva e intentar aprovechar al máximo esta semana de test“.

Franco Colapinto en el Circuito de Barcelona. (Getty Images)

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +, como transmisión oficial a través de la plataforma digital. Además, el reconocido canal Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.

DATOS CLAVE