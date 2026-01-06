Franco Colapinto reveló qué es lo más difícil de estar en la Fórmula 1: “Frustración”

No fue un 2025 sencillo para Franco Colapinto. Si bien a comienzos de año fue un bombazo su traspaso desde Williams a Alpine, la realidad es que inició la temporada como piloto de reserva, pero ante el flojo nivel de Jack Doohan, el argentino pasó a ser titular a las pocas carreras.

Alpine tuvo el peor auto de la Fórmula 1 y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly lo sufrieron. Todo indica que en 2026, con los cambios importantes que habrá en la categoría y con un nuevo motor, la escudería francesa podrá hacer un papel más destacado y aspirar a que sus dos pilotos sumen puntos.

¿Qué dijo Colapinto sobre la temporada 2025?

En diálogo con Rolling Stone, Franco Colapinto afirmó: “Este año fue muy largo. Aprendí un montón. Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera incapaz de ir rápido, de estar en los primeros lugares. Yo nunca había tenido una temporada en la que no pudiera pelear por ganar. No puedo hacer un podio, una pole position”.

Además, agregó: “En otros años, sabía que si hacía las cosas bien iba a poder. Y este año, ganar para nosotros era sumar un punto capaz. Cuando ves que el resultado no llega, es muy difícil de manejar. Nunca me pasó algo así. Es el primer año en que me pasa algo así…“.

“El nivel de frustración, de sentirte un poco inferior a los demás, es mucho más grande que el disfrute que podés tener por estar en Fórmula 1, y eso para mí es una de las cosas más difíciles, algo que me costó mucho. Tenés toda la expectativa de todo el mundo alrededor. Una persona que espera que ganemos. Hay muchos factores y cosas para controlar y manejar”, completó Colapinto.

