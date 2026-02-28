El jefe de Alpine reconoció que hay algo en el auto de Colapinto y Gasly que lo pone nervioso en la previa del GP de Australia

A una semana del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, momento en el que sabrá realmente qué escuderías están para pelear arriba, cuales en la zona media y a cuáles les falta todavía mucho por llegar a ser las mejores, Steve Nielsen tiene todavía sus preocupaciones con el auto que presentó Alpine para la nueva era.

El A526 es el primer auto de Alpine con motor rentado, pero lo que más preocupa a Nielsen no es eso, sino la mayor pieza de innovación que presentaron bajo la directiva de David Sánchez: su alerón trasero. El alerón de Alpine se abre de forma diferente al del resto de las escuderías, ejecutando los movimientos en menor tiempo que los convencionales, beneficiando así a Franco Colapinto y Pierre Gasly en la entrada a las curvas.

Alpine diseño un ala trasera que se abre y cierra diferente al del resto de los equipos. (Prensa Alpine)

No obstante, Nielsen expresó sus dudas al respecto de ser el único equipo que fue por ese camino: “Por supuesto que sí [me pone nervioso]”, admitió en diálogo con los medios luego de los tests en Bahréin. “Es una pregunta que probablemente sea mejor respondida más adelante en la temporada. Pero con cómo fue el año pasado para nosotros, todo lo hace”.

A pesar de ello, Nielsen también miró el lado bueno: “Cuando algo es inusual, no significa que esté equivocado. Tuvimos nuestras razones para hacerlo, pero claro que piensas que no se ve como el resto. La diferencia es obvia, pero nadie sabe cuál es la dirección correcta“.

¨Estamos evaluando todo, absolutamente todo, junto con lo que vemos en el resto de de los autos. Todo lo que vemos, lo modelamos y lo reproducimos, o intentamos hacerlo”, completó.

El alerón de Alpine que sorprendió a la F1 en este 2026

Desde los tests de Barcelona, Alpine está utilizando un ala trasera con una configuración plana, que contrasta con la del resto de los equipos, que abren su ala para dejar fluir el aire. Sin embargo, La configuración de Alpine recupera la carga aerodinámica total más rápidamente a medida que se cierra el alerón, lo que permite al piloto cambiar el modo más tarde.

Alpine lo considera una ventaja, aunque Nielsen no termina de estar convencido. (Prensa Alpine)

La apertura del DRS interrumpe el flujo de aire, lo que retrasa su reconexión. Ofrece menos resistencia, pero la diferencia es insignificante, ya que El flap del Alpine se mantiene en cascada con el plano principal, incluso en SLM, manteniendo un flujo de aire fijo. Esto permite recuperar la carga aerodinámica máxima más rápidamente.

En resumen, la configuración de ala trasera de Alpine le permite a Colapinto y Gasly salir del modo SLM más tarde, por lo cual los autos frenan más tarde y pasan más tiempo en velocidad máxima, aprovechando la capacidad de frenado que les ofrece la configuración.

