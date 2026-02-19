Franco Colapinto terminó su primera pretemporada en la Fórmula 1 y dio sus sensaciones: “Gran trabajo”

Franco Colapinto está atravesando un periodo único de su carrera como piloto. Gracias a la confianza que Alpine le dio para consolidarse como corredor de la Fórmula 1 durante 2026 con Pierre Gasly en la parrilla, el argentino está participando por primera vez de las pruebas de pretemporada de la Máxima.
A diferencia de lo sucedido en anteriores jornadas, este jueves Colapinto fue parte del 100% de los tests de Bahréin, por lo que giró durante 8 horas en el circuito del país de Medio Oriente. Fueron en total 120 vueltas, siendo el segundo que más giró detrás de Max Verstappen.
Este viernes será el último día de pruebas, pero Pierre Gasly tomará las riendas y piloteará toda la jornada, por lo que la pretemporada de Franco Colapinto en Bahréin llegó a su fin. Al culminar su participación, el argentino habló ante la prensa presente en el circuito.
“Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy ajetreado en el coche”, comenzó Colapinto.
En sintonía, el argentino añadió: “Las condiciones han sido muy calurosas durante todo el día y ha sido estupendo poder completar hoy dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas. Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Bahréin, ya que hay mucho que aprender y comprender sobre estos nuevos coches”.
Además, en su análisis, Colapinto destacó: “En ocasiones, nos hemos enfrentado a algunos retos y el equipo ha hecho un gran trabajo, especialmente esta semana, para sumar muchas vueltas a nuestro recuento y proporcionarnos datos realmente interesantes para analizar. Para mí, hoy ha sido beneficioso empezar a exigir un poco más al coche y trabajar en diferentes aspectos de la configuración”.
En relación a lo que Gasly podrá hacer este viernes en los tests, el argentino señaló: “Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana, ya que estará todo el día en el coche para finalizar nuestro programa de pruebas de pretemporada. Mañana lo seguiré de cerca y luego pasaré tiempo con el equipo en la fábrica, ya que nos acercamos a la vuelta a la competición“.
Mejores tiempos del jueves
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.803 (+0.000) – 79 vueltas
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:32.861 (+0.058) – 86 vueltas
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:33.162 (+0.359) – 139 vueltas
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:33.408 (+0.605) – 78 vueltas
- Lando Norris (McLaren) – 1:33.453 (+0.650) – 72 vueltas
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.818 (+1.015) – 120 vueltas
- Nico Hulkenberg (Audi) – 1:33.987 (+1.184) – 73 vueltas
- George Russell (Mercedes) – 1:34.111 (+1.308) – 77 vueltas
- Esteban Ocon (Haas) – 1:34.201 (+1.398) – 58 vueltas
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:34.532 (+1.729) – 106 vueltas
- Alexander Albon (Williams) – 1:34.555 (+1.752) – 117 vueltas
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:35.263 (+2.460) – 29 vueltas
- Oliver Bearman (Haas) – 1:35.279 (+2.476) – 69 vueltas
- Sergio Pérez (Cadillac) – 1:35.369 (+2.566) – 50 vueltas
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:37.472 (+4.669) – 68 vueltas
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:40.193 (+7.390) – 58 vueltas
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
En síntesis
- Franco Colapinto completó 120 vueltas durante ocho horas de pruebas en el circuito de Bahréin.
- El piloto argentino de Alpine fue el segundo corredor con más giros tras Max Verstappen.
- Pierre Gasly reemplazará a Colapinto este viernes para finalizar la pretemporada de la Fórmula 1.