Franco Colapinto y Pierre Gasly ilusionan al jefe de equipo de Alpine para la Fórmula 1 2026: “Tenemos un plan”

La semana de pruebas en Barcelona llegó a su fin y los equipos de la Fórmula 1 ya pueden empezar a hacer sus análisis y el balance de los programas que realizaron en los tres días que tuvieron para hacer toma de contacto con la pista y el auto que utilizarán de cara a la temporada 2026.

Para Alpine, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly completaron sus respectivos programas sin mayores complicaciones, y el auto también respondió con creces, al punto tal que fue la cuarta escudería que más giró en los tests, con 347 vueltas. Gasly estuvo al volante del A526 por 229 vueltas, mientras que Colapinto lo hizo por 118.

Colapinto y Gasly se combinaron para 347 vueltas en el A526 en los tests de Barcelona. (Getty)

Las únicas escuderías que giraron más fueron Mercedes (500), Ferrari (442) y Haas (391), y Steve Nielsen, el jefe de equipo en Alpine, se mostró conforme con lo que se vio del auto y sus dos pilotos: “Tuvimos una agenda realmente cargada; para nosotros es un nuevo proveedor de unidad de potencia, empezar a trabajar con Mercedes. Así que hay muchísimo por aprender”, destacó Nielsen.

“Estoy seguro de que la mayoría de los equipos aquí están haciendo cosas parecidas: familiarizarse con las nuevas unidades de potencia, la gestión y recuperación de energía y los nuevos paquetes aerodinámicos. Nos vamos habiendo tachado varios puntos de la lista y listos para Bahréin”, agregó.

Steve Nielsen se refirió al debut del A526 y los desafíos que tiene por delante. (Getty)

Nielsen también reconoció: “Tenemos un plan de cosas que ir trabajando. Hoy hemos estado practicando procedimientos de carrera, procedimientos de salida y ese tipo de cosas; todo va bien”. Aunque también admitió: “Es una curva de aprendizaje muy grande para nosotros y creo que para todos los equipos. Así que nos hemos centrado mucho en eso”.

Los tiempos de Barcelona no importan, según Nielsen

Los equipos se van de Barcelona con tiempos de vuelta relativamente similares, aunque Lewis Hamilton, con un 1:16.348 en el último día de pruebas, fue el más rápido. Aunque Nielsen señala algo importante: “Todos estamos sentados mirando los tiempos por vuelta, por supuesto, intentando adivinar qué cargas de combustible lleva cada uno. Solo conoces la tuya. Especulas sobre la de los demás e intentas convencerte de que eres competitivo, pero realmente no lo sabes“.

Hamilton marcó el mejor tiempo en Barcelona, aunque no es parámetro. (Scuderia Ferrari)

“No sabemos qué está haciendo toda la competencia. Pero a medida que avancen los tests, cuando lleguemos al final del primero y del segundo en Bahréin, veremo tandas largas, que es donde realmente puedes hacer los cálculos precisos. En una sola vuelta no sabes qué está haciendo cada uno”, concluyó.

Cuándo son los próximos tests de la Fórmula 1 2026 en Bahréin

Luego de estos cinco días de acción en Barcelona, los equipos tendrán unos diez días para guardar todo, recopilar datos, entender lo que pasó en las pruebas y viajar a Bahréin para el segundo set de pruebas. Habrá tres días de pruebas en la primera serie de Bahréin, que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de febrero.

Luego, habrá otra semana de descanso antes de los últimos tres días de pruebas, que serán el 18, 19 y 20 de febrero. Una vez completados, lo siguiente será el inicio de la temporada en Australia.

En síntesis