Franco Colapinto y Pierre Gasly superaron a cuatro duplas tras la finalización de las pruebas de Bahréin para la Fórmula 1 2026

La escudería francesa cerró la pretemporada con números que invitan a dejar atrás los fantasmas del año pasado y un monoplaza que promete.

Por Bruno Carbajo

Pierre Gasly y Franco Colapinto cerraron una prometedora pretemporada.
Franco Colapinto y Pierre Gasly finalizaron los test de pretemporada en Bahrein con motivos de sobra para alimentar la ilusión Alpine. Y es que el saldo de las dos intensas semanas de pruebas en el desierto brindó sensaciones positivas para la escudería francesa, que lució un ritmo más competitivo y pareció dejar atrás los fantasmas de un 2025 para el olvido.

Para tomar dimensión del buen rendimiento general del equipo y del propio Colapinto, basta con analizar los registros combinados que dejaron las jornadas de ensayos. Allí, el argentino finalizó con el 11º mejor tiempo en la clasificación general de la pretemporada. Como si el dato no bastara para sacudir las expectativas, Pierre Gasly se ubicó tres puestos por delante (8°).

El reloj marcó que el piloto francés logró un tiempo de 1:33.421, mientras que Colapinto cerró con 1:33.818. Y si bien en los test los equipos suelen esconder sus verdaderas cartas, el dato toma una mayor relevancia cuando se compara lo hecho por ambos con el resto de sus competidores. Mientras Charles Leclerc marcó el ritmo con su Ferrari (1:31.992), escoltado por Kimi Antonelli (1:32.803) y Oscar Piastri (1:32.861), Alpine se sostuvo por delante de cuatro duplas: los dos pilotos de Williams (Sainz y Albon), Racing Bulls (Lindblad y Lawson), Cadillac (Bottas y Pérez) y Aston Martin (Stroll y Alonso). Dato sumamente optimista.

Al bajarse del auto por última vez antes del debut, con la satisfacción de verse en la parte media de la planilla de tiempos, el argentino destacó el trabajo del equipo para otorgarle un coche que ilusiona con la chance de pelear puntos. “Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante; hay mucho que entender sobre estos nuevos coches, pero el balance es muy positivo“, aseguró.

Colapinto cerró dos semanas de pretemporada positivas en Bahrein (Getty Images).

Ahora, con el Gran Premio de Australia a la vuelta de la esquina (8 de marzo), Colapinto y Gasly intentarán justificar sus puestos conseguidos en Bahréin, con la esperanza de, una vez por todas, sumar puntos grandes en la máxima categoría.

Clasificación general de los test en Bahrein

  1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.992
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.803
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 1:32.861
  4. Lando Norris (McLaren) – 1:32.871
  5. Max Verstappen (Red Bull) – 1:33.109
  6. George Russell (Mercedes) – 1:33.197
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:33.408
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 1:33.421
  9. Oliver Bearman (Haas) – 1:33.487
  10. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:33.755
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.818
  12. Nico Hülkenberg (Audi) – 1:33.987
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:34.149
  14. Esteban Ocon (Haas) – 1:34.201
  15. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:34.260
  16. Carlos Sainz (Williams) – 1:34.342
  17. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:34.532
  18. Alexander Albon (Williams) – 1:34.555
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:35.290
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:35.369
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:35.974
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:36.536
