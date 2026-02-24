Jack Doohan recibió amenazas antes de perder el puesto con Colapinto: “Me iban a amputar las extremidades”

Este viernes se estrena la temporada 8 de Drive To Survive en Netflix, y uno de los capítulos tiene a la escudería Alpine como protagonista. Y, lógicamente, relata la decisión de sacar a Jack Doohan del auto tras apenas seis carreras, y darle ese lugar a Franco Colapinto.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza el 8 de marzo en Australia y está en Disney+

Varios medios tuvieron ya la oportunidad de ver la temporada de forma anticipada, y justamente el epidosio que tiene a Colapinto, Doohan y Alpine como protagonistas, fue uno de los que más llamó la atención. Especialmente con el relato del australiano sobre las amenazas que recibió antes de dejar el auto: “Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que si seguía en el coche para Miami, me amputarían todas las extremidades“, afirmó.

Doohan reveló las amenazas recibidas antes de perder el lugar en Alpine.

El episodio en cuestión, titulado Strictly Business, se filmó en la carrera de Miami, la última para Doohan. Allí el piloto que hoy es reserva en Haas, comentó lo que le tocó vivir: “La gente dice que me van a matar aquí si no salgo del coche“. Además, en otra escena, reveló: “Estaba allí con mi novia y mi entrenador, y me encontré con tres malditos hombres, como armados. Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a controlarlo“.

De acuerdo al medio, hay múltiples escenas posteriores a las declaraciones de Doohan donde se exponen ejemplos del abuso que Doohan había recibido en las semanas previas, tras incidentes como su golpe en Japón. Y también de las amenazas recibidas. Se puede ver incluso a Pierre Gasly, apenado por la situación: “todo el mundo habla de él de forma bastante tóxica”, expresó el francés.

Alpine, al tanto de las amenazas a Doohan

Según expresa The Athletic, un portavoz de Alpine les confirmó que el equipo estaba “al tanto de las amenazas en cuestión antes del Gran Premio de Miami“. También que se llevaron a cabo “esfuerzos coordinados con la organización de la F1 y el promotor del evento” para mantener la seguridad de Doohan.

“La seguridad de todos los miembros del personal, incluidos los conductores, es de máxima prioridad y es un asunto que el equipo se toma muy en serio en todos los eventos”, expresaron desde Alpine. Mientras que un portador de la Fórmula 1 habló en nombre de la categoría.

Colapinto terminó ocupando el lugar de Doohan, que tuvo que irse de la escudería. (Prensa Alpine)

“La Fórmula 1 es una familia y una comunidad basada en el respeto y el apoyo mutuo. No hay cabida para comportamientos abusivos, ni en línea ni en persona, y todo el deporte se mantiene unido contra cualquiera que intente socavar nuestros valores. Como comunidad, denunciaremos a las autoridades y plataformas correspondientes a cualquier persona que actúe de esta manera”, fueron sus palabras.

La realidad es que, amenazas o no, Jack Doohan terminó perdiendo el puesto por una cuestión deportiva, tras su pobre desempeño en las primeras carreras. Franco Colapinto tomó su lugar y, de momento, ha mantenido impresionados a Flavio Briatore y Steve Nielsen, y convencido a ambos de que es el piloto ideal para el A526 en 2026.

