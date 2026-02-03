Cuando parecía que el 2026 iba a encontrar a Jack Doohan lejos de la Fórmula 1, el panorama cambió de la noche a la mañana. Meses después de haber sido desvinculado de Alpine, el piloto australiano fue anunciado como nuevo reserva de Haas para esta temporada.

El joven de 23 años, hijo del reconocido motociclista Mick Doohan, será una de las alternativas de Oliver Bearman y Esteban Ocon en el equipo estadounidense, al igual que el japonés Ryo Hirakawa, quien también formó parte de Alpine en 2025.

“Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1″, aseguró Doohan y agregó: “Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar para lograr una temporada exitosa”.

Haas continúa preparándose para una exigente temporada, con nuevas reglas y un coche que genera expectativas. Del 11 al 13 de febrero, el equipo participará de los test de pretemporada en Bahréin.

Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025 de la F1

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

Parrilla de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Lando Norris y Oscar Piastri Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Charles Leclerc y Lewis Hamilton Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar

Max Verstappen y Isack Hadjar Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli

George Russell y Andrea Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

Fernando Alonso y Lance Stroll Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon

Oliver Bearman y Esteban Ocon Alpine: Pierre Gasly yFranco Colapinto

Pierre Gasly yFranco Colapinto Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad

Liam Lawson y Arvid Lindblad Williams: Alex Albon y Carlos Sainz

Alex Albon y Carlos Sainz Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez

Valtteri Bottas y Sergio Pérez Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

HORARIOS DE ARGENTINA

Dónde ver la F1 en 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +, como transmisión oficial a través de la plataforma digital. Además, el reconocido canal Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.

