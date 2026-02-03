Cuando parecía que el 2026 iba a encontrar a Jack Doohan lejos de la Fórmula 1, el panorama cambió de la noche a la mañana. Meses después de haber sido desvinculado de Alpine, el piloto australiano fue anunciado como nuevo reserva de Haas para esta temporada.
El joven de 23 años, hijo del reconocido motociclista Mick Doohan, será una de las alternativas de Oliver Bearman y Esteban Ocon en el equipo estadounidense, al igual que el japonés Ryo Hirakawa, quien también formó parte de Alpine en 2025.
“Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1″, aseguró Doohan y agregó: “Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar para lograr una temporada exitosa”.
Haas continúa preparándose para una exigente temporada, con nuevas reglas y un coche que genera expectativas. Del 11 al 13 de febrero, el equipo participará de los test de pretemporada en Bahréin.
Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025 de la F1
El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.
Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.
Parrilla de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton
- Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar
- Mercedes: George Russell y Andrea Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
- Haas: Oliver Bearman y Esteban Ocon
- Alpine: Pierre Gasly yFranco Colapinto
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad
- Williams: Alex Albon y Carlos Sainz
- Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez
- Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
HORARIOS DE ARGENTINA
Dónde ver la F1 en 2026
Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +, como transmisión oficial a través de la plataforma digital. Además, el reconocido canal Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.
