Jack Doohan regresó al circuito que condicionó su paso por Alpine en la Fórmula 1, volvió a chocar y hoy su futuro es incierto

No resulta difícil señalar cuál fue el momento determinante del 2025 que marcó el futuro de Jack Doohan en Alpine y en la Fórmula 1 en sí. En apenas el tercer fin de semana de la temporada, en el desarrollo del Gran Premio de Japón, el piloto australiano cometió un error que quedará guardado en los libros de historia de la F1 debido a la gravedad conceptual que significó.

En las prácticas libres, a Doohan se le ocurrió probar una maniobra que le funcionó en el simulador, pero que ningún piloto había intentado jamás: dejar el DRS (Sistema de Reducción de Arrastre por sus siglas en inglés) abierto en el ingreso de la curva 1 del circuito de Suzuka.

El resultado fue catastrófico: un accidente que entró en los más fuertes de esta temporada de la Fórmula 1 y un gasto en arreglos de casi un millón de dólares para Alpine. Tres carreras más tarde, Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto y desde ese entonces no volvió a subirse al monoplaza.

En la escudería liderada por Flavio Briatore parece que ya no cuentan con él. De hecho, a modo de indicio, Doohan no fue incluido en la foto final del año del equipo completo. Por este motivo, el aussie comenzó a evaluar distintas alternativas para su futuro inmediato, y la primera a probar fue la Super Fórmula Japonesa.

Al poseer fuertes vínculos comerciales con Toyota, Jack Doohan fue confirmado para las pruebas de postemporada del equipo Kondo Racing. Este miércoles comenzaron los tests, y en su primer día piloteando un monoplaza de Super Fórmula, terminó colisionando nuevamente en el circuito de Suzuka.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además de finalizar anteúltimo en las pruebas que realizó, el ex Alpine chocó contra la contención y terminó de manera anticipada su participación en los tests iniciales de postemporada. Luego del accidente, el periodista de Motorsport, Jamie Klein, reveló que Doohan no asistió a la rueda de prensa debido a “cuestiones personales”, por lo que no explicó el motivo de su choque.

ver también La foto de Alpine en pleno GP de Abu Dhabi que sentenció el futuro de Jack Doohan tras las polémicas contra Franco Colapinto

Su futuro parece ser incierto. En Alpine no tiene lugar ni como piloto de reserva, ya que Paul Aron le ganó dicha pulseada, en la Super Fórmula nipona no mostró una primera impresión interesante, y no hay indicios de regresar a la F1 por otra vía. Se rumoreó -nuevamente debido a sus vínculos con Toyota- un arribo a Haas como reserva, pero no hubo avances concretos. Hoy, el bueno de Jack está a la deriva.

Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

Publicidad

Publicidad

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

Parrilla de la Fórmula 1 2026