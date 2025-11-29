El inesperado reencuentro de Jack Doohan en Qatar con un ex Alpine que no quiso a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Jack Doohan dejó la grilla de la Fórmula 1 tras el GP de Miami debido a que no sumó ni un solo punto para Alpine y sus actuaciones estuvieron ampliamente por debajo de Pierre Gasly. Además, tuvo 4 choques en los seis fines de semana en los que formó parte de la máxima y terminó siendo reemplazado por Franco Colapinto de manera permanente en plena temporada.

Es sabido que el impulsor para que el argentino llegue a Alpine y que posteriormente sea ascendido de reserva a piloto principal no fue otro que Flavio Briatore. Así mismo, quien quería que Doohan conserve su puesto y que Franco se quede como suplente era el jefe de equipo de ese entonces, Oliver Oakes.

Como asesor deportivo, el italiano tomó la decisión de hacer el cambio de pilotos a mediados de mayo de este año, y el efecto dominó que trajo esa cuestión generó la salida de Oakes de Alpine apenas días más tarde. Los motivos de su salida fueron varios: desde discusiones con Briatore por el ascenso de Colapinto, hasta un escándalo que salpicó a su hermano, líder de la escudería Hitech de la Fórmula 2.

Lo cierto es que Oakes dejó Alpine en mayo del 2025, justo cuando Jack Doohan, su piloto “mimado” en el equipo, fue reemplazado por el argentino. Este fin de semana en el GP de Qatar, seis meses después de la salida de ambos de sus respectivos lugares de privilegio en la escudería alpina, Oakes y Doohan se reencontraron en el paddock del circuito de Lusail y fueron fotografiados juntos.

Tweet placeholder

Desde que se comunicó su desvinculación de Alpine, y que su hermano dejó vacante el puesto de Team Principal, Oliver Oakes está a cargo de Hitech para la competencia de Fórmula 2. Al coincidir este fin de semana con la F1, se pudo observar al británico pulular por el paddock y reunirse con Doohan, quien viajó a Qatar como reserva de Alpine. Un reencuentro inesperado.

Publicidad

Publicidad

El futuro de Doohan: evalúa seguir su carrera en Japón

ver también Clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1: Franco Colapinto largará 20° y Gasly se metió en Q2

En las últimas semanas, medios japoneses vincularon al propio Doohan con la Super Fórmula Japonesa. De hecho, aseguran que tanto el piloto como su padre Mick Doohan, histórico del Moto GP, estuvieron en el circuito de Motegi en el campeonato de Super GT.

Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

Publicidad