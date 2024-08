Tras confirmarse que debutará en la Fórmula 1, Franco Colapinto fue el gran protagonista de la agenda deportiva de la semana de Argentina. El piloto se prepara para el Gran Premio de Monza y, mientras tanto, fue noticia por sus respuestas en algunas entrevistas del pasado jueves, sobre todo la que hizo con Christine GZ.

El nacido en Pilar tuvo mucha buena onda con la reportera hispano-italiana y ambos se hicieron virales por ese pequeño diálogo que tuvieron al aire. Horas después del suceso, la influencer rompió el silencio y habló de esa situación en sus redes sociales.

Christine no dudó en compartir una y otra vez el video que la hizo ganar muchos seguidores de Argentina. “Lo adoro”, escribió para referirse al joven piloto de 21 años y luego agregó: “Hoy fue un día interesante”. Queda claro que ella también se divirtió con ese ida y vuelta.

“Amo a Argentina, pregúntenle a Ricardo Torlaschi”, soltó en otra historia, haciendo mención al navegante nacido en Mendoza, con quien participó del Rally Dakar.

Cómo fue el ida y vuelta de Franco Colapinto y Christine GZ

“Enhorabuena, claramente. Estarás en una nube, ¿no?”, lo recibió ella. Pero Colapinto interrumpió su respuesta para hacerle saber cuánto había esperado por ese encuentro: “Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa”, le respondió.

Lejos de intimidarse con la inesperada confesión del piloto argentino, Christine le devolvió el elogio. “Gracias. La verdad he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien’”, retrucó la periodista de DAZN. “¿Qué entrevistas habrás visto?”, se preguntó él. “Ya te lo cuento luego. No creo que se pueda a cámara”, respondió ella.

Las carreras que correrá Colapinto en la Fórmula 1 durante 2024

El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Monza, en Italia, cuyo evento principal será en la carrera del 1 de septiembre de 2024 tras las pruebas libres y la clasificación. Este es el calendario completo para lo que resta del año en la categoría: