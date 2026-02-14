Luego de ausentarse de los últimos tres partidos del Al Nassr a modo de protesta contra la forma de administrar el dinero y las transferencias que hay en el fútbol árabe, Cristiano Ronaldo tomó la decisión de terminar con su huelga y este sábado volvió a las canchas para el partido frente a Al Fateh, por la fecha 21 de la Saudi Pro League. Y lo hizo con gol.

El luso aprovechó un desborde de Sadio Mané y apareció por el centro del área para conectar la pelota enviada por bajo por el extremo senegalés, y mandarla al fondo de la red con un tiro imparable para el arquero rival. Una definición que Cristiano Ronaldo tiene bien aceitada y que ha repetido en múltiples ocasiones durante su carrera.

El gol de Cristiano Ronaldo vs. Al Fateh

Cristiano convirtió también su primer gol con 41 años, los cuales celebró el 5 de febrero pasado.

Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo anotó vs. Al Fateh su gol 962 como futbolista profesional, y volvió a convertir por primera vez desde su tanto ante Al Kholood Club. De esta forma, a Cristiano Ronaldo ya solo le faltan 38 goles para alcanzar los 1000 goles oficiales.

En la liga árabe quedan otras 17 fechas por disputarse en la temporada 2025/26, mientras que Al Nassr está actualmente en octavos de final de la AFC Champions League 2, donde ganó su primer partido por 1-0 ante el FK Arkadag de Turkmenistán. De esta forma, Cristiano podría sumar otros seis partidos, para acumular un total de 23 encuentros oficiales antes del Mundial 2026, al cual llegaría mucho más cerca de los 1000 goles.

En síntesis

Cristiano Ronaldo anotó un gol frente al Al Fateh tras tres partidos de ausencia.

anotó un gol frente al tras tres partidos de ausencia. El delantero alcanzó los 962 goles profesionales y está a 38 de los 1000.

y está a 38 de los 1000. Cristiano celebró su primer tanto tras cumplir 41 años el pasado 5 de febrero.

