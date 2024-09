Kylian Mbappé sacudió al mundo entero con su salida desde Paris Saint-Germain luego de 7 años en donde consiguió un total de 16 títulos. Sobre todo porque se marchó con el pase en su poder tras diversos inconvenientes con los directivos del club francés. Y ahora que está en Real Madrid, a pesar de que sus primeros partidos fueron con goles y el título de la Supercopa de Europa, fue duramente cuestionado.

A lo largo de los últimos días, los representantes legales del nacido en Bondy, rechazaron la mediación que buscaron desde la Ligue de Football Professionnel por la deuda que le reclaman a PSG. Tras su salida, Mbappé aduce que no le abonaron los salarios de abril, mayo y junio de 2024, cuya cifra asciende a 55 millones de euros.

En medio del litigio, apareció la voz de un campeón del mundo con la Selección de Francia. Lo que antes generaba sensación en Kiki, ahora es sinónimo de cuestionamiento. De hecho, Christophe Dugarry se mostró muy enfadado por cómo está llevando su carrera a los 25 años: “Lo que me molesta es todo el humo y los espejos que se han creado en torno a su relación. Hubo un juego de actuación por ambas partes que es insoportable. Los dos bandos nos sirvieron la sopa que quisieron cuando quisieron. ¡Es el fútbol que da asco!”, indicó. Y añadió sobre la relación entre el club de la capital francesa y el ariete: “Ahora nos damos cuenta de que todo era falso”.

El ex delantero que pasó por AC Milán, FC Barcelona y Olympique de Marseille, entre otros, dialogó en el programa Rothen s’enflamme, de RMC, y destacó que la estrella del Merengue “ahora piensa en todo menos en el fútbol”. Además, destacó que ya no es el chico humilde que todo el mundo conoció: “Toda la sencillez que antes era su punto fuerte, cuando solo pensaba en el fútbol… Ahora piensa en todo, menos en fútbol: su imagen, el dinero, lo que va a decir, lo que representa, la selección… Lo ha perdido todo. ¡Ya no piensa en el fútbol! ¡Sólo piensa en política y en dar su opinión!”, enfatizó con total crudeza.

Kylian Mbappe, la gran figura de Real Madrid. (Getty Images)

“Puedes ser el tipo más maduro, brillante e inteligente, pero cuando dejas de estar concentrado en el fútbol, todo lo que pasa alrededor te distrae. Por mucho que diga que no…”, manifestó Dugarry, que formó parte del plante campeón del mundo con Les Bleus en 1998. Y además de solicitar la pérdida de la titularidad para el ex AS Mónaco, también culpó a PSG por darle todos los gustos: “¿Eres jugador, entrenador, director deportivo, presidente? ¿Qué eres? Nunca había visto algo así…”, indicó. Y completó: “El PSG es responsable. En un club así, los contratos son contratos y hay que respetarlos”.

Bixente Lizarazu también apuntó contra Kylian Mbappé

Así como hubo críticas por parte de Christophe Dugarry, fue Bixente Lizarazu, otro de los campeones del mundo con Francia en 1998, quien cuestionó el presente de Kylian Mbappé. Y no solo lo atacó por cuestiones extrafutbolísticas.

“Quizás esté menos sereno y más tenso que de costumbre porque la búsqueda de la mejor versión futbolística de sí mismo lleva tiempo. Mbappé ya no es tan explosivo ni decisivo como antes. Sigue siendo un muy buen rematador y un buen jugador, pero ya no inspira tanto respeto como antes”, destacó.

Lizarazu, en el mismo programa en el que Dugarry lanzó misiles contra Kiki, analizó los motivos que lo llevaron a este presente: “Está viviendo un año difícil, que empezó en el PSG y continuó en la selección. Para mí, esto es el resultado de la situación conflictiva en su antiguo club, en la que lo extradeportivo tenía prioridad sobre el deportista”.

Kylian Mbappé durante la Eurocopa 2024. (IMAGO)

Kylian Mbappé sobre sus primeros goles en Real Madrid

Más allá de haber anotado en su debut con la camiseta merengue y haber conquistado la Supercopa de Europa, estos tantos contra Real Betis significaron los primeros tantos de Mbappé por LaLiga y destacó sus sensaciones tras convertir.

“Para algunos jugadores puede no ser mucho pero para mí tres partidos sin convertir es muchísimo. Pero se que tengo el apoyo del club, del equipo, de los hinchas y es increíble. Me da mucha confianza para poder dar todo por este club y este emblema”, declaró.