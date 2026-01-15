Eligió otra selección por Argentina, tuvo una pelea con Javier Mascherano y fue premiado como el Mejor Jugador Joven

El universo futbolístico tiene muchísimas historias de resurrección. Actualmente, y sobre todo con aquellos jugadores que no lograron tener una chance con la camiseta de su país, encontraron un nuevo rumbo con otro país. Ése es el caso de Benjamín Cremaschi, quien se marchó de Inter Miami y ahora está a préstamo en Parma.

Nacido en la ciudad de Miami, pero con familia argentina, el mediocampista brilló en el último Mundial Sub 20 con el seleccionado de Estados Unidos, con quien ganó la Bota de Oro por haber sido el goleador del certamen con un total de cinco tantos. Pero ahora, tuvo otro galardón.

Su brillante actuación en el campeonato juvenil lo catapultó al fútbol italiano tras una discusión con Javier Mascherano, quien lo dirigió en las Garzas. Antes de marcharse del elenco estadounidense, dejó en claro que las decisiones del Jefecito no le caían para nada bien. “En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces“, declaró, sin guardarse nada.

Casualidad o no, su salida fue cuestión de tiempo tras aquellas explosivas declaraciones. Pero, ahora que se encuentra en la región de Emilia-Romaña, su presente es diferente al que atravesaba en la MLS. Al punto de que fue premiado como el mejor jugador joven de Estados Unidos. Claramente, la resiliencia estuvo presente y lo llevó al estrellato.

El ex jugador de Inter Miami fue el capitán de Estados Unidos en el Mundial Sub 20. (Getty Images)

El breve paso de Cremaschi en Argentina

Más allá de su actualidad, su historia está atravesada por la doble pertenencia. Nacido en Miami en 2005, hijo de argentinos, creció entre la cultura estadounidense y la pasión futbolera albiceleste. Su padre, Pablo, fue jugador de rugby de Los Pumas, y su madre, Jimena Lara, también tiene raíces bien marcadas. Ese cruce cultural lo convirtió en un jugador con una identidad dividida, que finalmente terminó eligiendo a EE.UU.

No obstante, Cremaschi también tuvo un breve paso por la Sub 20 argentina. Paradójicamente, fue convocado por el propio Mascherano en 2022 para que integre la pre-lista para jugar el Sudamericano. Finalmente, no ingresó en la nómina definitiva y, desde aquella decisión, su rodaje en la Albiceleste decreció notoriamente. Un factor que terminó siendo decisivo para que su corazón se decante por la nación norteamericana.

“Hablé con Masche. Él la verdad, fue muy honesto conmigo. Todo lo que él me dijo fue para el bien mío. No fue una conversación egoísta y la verdad que se lo agradezco mucho. Yo lo entendí perfectamente y me incliné por Estados Unidos“, sentenció en diálogo con Urbana Play. Desde aquel entonces, ya debutó en la selección mayor en 2023 y participó de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy, en Parma y en el Mundial Sub-20, parece haber encontrado el escenario ideal para despegar.

