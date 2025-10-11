El padre de Benjamín Cremaschi habló de su elección por Estados Unidos, la salida de Inter Miami y una posible final con Argentina en el Mundial Sub 20

Los dos años de carrera profesional que lleva transitados Benjamín Cremaschi con apenas 20 no solo han sido movilizantes, sino que también lo han llevado a tomar decisiones de enorme trascendencia a muy temprana edad. Desde el primer contrato con Inter Miami que le cambió sus planes universitarios a la aparición del mejor futbolista de la historia en el mismo campo de entrenamiento en el que estaba empezando a soltarse. Desde la decisión de representar a Estados Unidos a nivel de selecciones a la de despedirse del país natal para abrirse paso en el fútbol europeo.

En el camino, el ahora jugador del Parma italiano contó siempre con el resguardo de la casa familiar que hasta hace solo algunos meses habitó junto a tres hermanos y los padres mendocinos que llenaron el ambiente de costumbres argentinas y pasiones deportivas. Su padre Pablo, que supo defender la camiseta de Los Pumas, atendió a Bolavip la mañana del mismo día en que el capitán de la Selección Sub 20 de los Estados Unidos saltó a la cancha para enfrentar a Italia por los octavos de final del Mundial de la categoría que se está desarrollando en Chile.

Ya había andado por allá durante los primeros partidos de fase de grupos y fue tan optimista respecto a la continuidad de esa otra gran historia que estaba organizando la vuelta para los cuartos que el Team USA disputará el domingo ante Marruecos en Rancagua. Consciente de que el camino podría cruzar a Benja en una final con Argentina, que hoy enfrenta a México, y que también llegó a tentarlo con la posibilidad de ser de selección en el pasado.

Benjamín y Pablo Cremaschi.

-A Benjamín ya le tocó ser olímpico con Estados Unidos, ahora disputar el Mundial Sub 20. ¿Cómo lo viven en la familia?

-La verdad que estamos súper contentos porque él está muy bien, con un grupo de chicos de su edad y en un ambiente muy lindo donde se siente respetado. Sinceramente está pasándola espectacular. Nosotros estuvimos allá y él está muy contento.

-Los campeonatos juveniles suelen desarrollarse en un clima muy familiar. ¿Lo sentiste así en Chile?

-Sí. Justamente después de los partidos, en los dos que estuve allá, fuimos al hotel y nos cruzamos con familiares de otros jugadores, nos quedamos charlando. Es un ambiente bastante familiar y, especialmente en Chile, a Estados Unidos le tocó jugar en Rancagua, una ciudad chica, un estadio también chico, muy lindo, pero no con tanta audiencia de los equipos que están jugando, porque realmente Estados Unidos no es que llevó tanta gente para allá y mucho menos Sudáfrica, los franceses… Sí hubo muchos chilenos alentando o simplemente viendo el partido, así que fue un ambiente súper tranquilo. Muy lejos de lo que puede ser un partido de fútbol con el ambiente y la pasión que se vive en Argentina.

-Después del debut con Nueva Caledonia, en el que metió tres goles, habló del objetivo de jugar también el Mundial de 2026 en Estados Unidos. ¿Los ilusiona la posibilidad?

-Él está en una potencial lista de 60 jugadores. Creo que tiene a muchos adelante en el mediocampo que quizás son más grandes y están más afirmados en el proceso de Pochettino. Él está siendo parte de ese proceso, desde la Sub 20 ahora, pero las esperanzas no las pierde. Tiene todas las intenciones de poder llegar a jugar un Mundial. No sé si será este o si será en el próximo.

Una familia unida por el deporte.

-Me llamó la atención que antes de llegar a Parma, durante las negociaciones, pidió especialmente que lo dejaran jugar el Mundial en Chile. No cualquiera hace ese planteo a esa edad, en su primer paso a Europa…

-Yo creo que fue una conversación que el representante tuvo con Parma al inicio de la negociación. Apenas comenzaron planteó ‘che, Benja está en el proceso del Sub 20, es el capitán del equipo’, para entender cómo tomaban eso y cuál era su posición. El club ya en ese momento dijo que lo dejaban ir y ya está, no se habló más del tema. Creo que si se hubiesen puesto más exigentes o hubieran cambiado de postura, Benja no hubiese ido porque normalmente es el club el que tiene la prioridad, por lo cuál él hubiese hecho lo que el club decía. Pero como te digo, fue algo que se planteó al inicio de las negociaciones y ya no se habló más del tema. A él le gusta mucho estar allá. También tiene el deseo de volver a Parma a luchar por un lugar, a crecer futbolísticamente, pero ya el compromiso con Estados Unidos lo tenía y lo está viviendo muy contento.

-¿Cómo viven en la familia la salida a Europa que es un paso adelante en su carrera pero que para ustedes es, a la vez, dejar de tenerlo en Miami, compartir el día a día?

-No solo eso, sino que Benja vivía con nosotros en casa. Entonces, más allá de pasar de no tenerlo más con nosotros en Miami es tampoco tenerlo en casa. Junto con mi hija que se casó este año, se nos fueron dos en menos de dos o tres meses. Es una adaptación familiar, un tema natural. Lo extrañamos mucho, porque siempre era lindo que él se fuera a los entrenamientos, verlo volver y saber cómo estaba, ir a todos los partidos. Ahora lo tenemos muy lejos. De todos modos, la adaptación familiar recién la estamos teniendo porque él se fue a Parma, lo acompañamos a instalarse, en el medio se fue a un campamento en España con Estados Unidos, que jugaron contra Marruecos, volvió a Parma y nosotros todavía estábamos ahí. Nos volvimos y a las semanas se fue a Chile. Y nosotros a verlo allá. Por eso todavía no empezamos a vivir la vida normal. Ha sido todo un proceso desde que se concretó la operación, un día antes de la final contra Seattle (de la Leagues Cup) hasta hoy. Una locura de movimientos, viajes, partidos y estrés. Y es necesario que él empiece a hacer otra vez una vida normal para poder adaptarse al equipo, al fútbol italiano y seguir su carrera.

Benjamín Cremaschi llegó a jugar al fútbol y al rugby en simultáneo.

-¿Y cómo fue vivir con un futbolista profesional en la casa familiar? ¿Cambiaron mucho las dinámicas?

-Yo creo que no tanto en cuanto a horarios, comidas, porque es algo a lo que te adaptás. En cuanto a la dinámica familiar creo que esas cosas no eran fuera de lo común. Sí en el día a día vivíamos con una mayor participación nuestra en cuanto al estrés que genera estar en un ambiente tan competitivo. Benja con 17 años estaba dando el paso de las inferiores a jugar sus primeros partidos en Primera… Y de repente viene el mejor jugador de la historia a jugar con vos, otros cracks mundiales… Es fuerte para un chico, ¿viste? Más para él que tiene raíces argentinas, que fueron sus ídolos de chico en Barcelona. La dinámica en ese sentido cambio mucho. La parte emocional fue muy fuerte y años bastante interesantes para nosotros en ese aspecto, por decirlo de alguna manera.

-¿Cómo fue su relación con Messi? ¿Ustedes pudieron conocerlo?

-Nosotros a Leo lo vimos las dos veces que salimos campeones, que fuimos al estadio y entramos a la cancha. Lo saludamos, estuvimos charlando unos minutos, pero nunca fuimos de ir a tratar de engancharlo o algo. Siempre le dimos un espacio a Benja para que él se mueva en su ambiente como se tenía que mover, tratando de no ser muy invasivos. La relación de Benja con Messi y todos los grandes creo que fue muy buena, muy típica de un jugador joven con jugadores ya con más años. Con un respeto total. Pero por otro lado, los chicos andaban más con los chicos y los grandes con los grandes. No es que tenían una relación de amistad, pero sí una gran relación de respeto profesional dentro del equipo.

El privilegio de compartir cancha con el mejor de la historia. (Foto de Getty).

-¿La salida a Parma tuvo algo que ver con el hecho de no tener tantos minutos este año o con el rumor de algún tipo de incomodidad con Mascherano?

-No tuvo nada que ver con eso. Era su paso natural tratar de saltar a Europa porque es lo que sueña cualquier jugador de fútbol. Poder ir a medirse, a ver hasta dónde puede llegar. Se venía buscando y los mismos entrenadores, Berhalter en su momento y Pochettino ahora, le habían dicho que era bueno para su edad dar un salto. También era bueno para su edad salir de casa, de la zona de confort como él dijo en algún momento. Dejar de estar demasiado protegido acá y salir al mundo a ver hasta dónde puede llegar. Ese fue el gran motivo. El tema de minutos, es claro que en un equipo en el que hay tantos buenos jugadores podés perderlos, pero no fue ese el motivo por el cual Benja o el representante empezaron a buscar capitalizar esas oportunidades que se estaban presentando de salir.

-¿Y como fue transitando la decisión de representar a Estados Unidos a nivel de selecciones? ¿Qué opciones reales tuvo con Argentina?

-El tema es muy fácil. Javier Mascherano lo llamó a un Sub 19, a un Camp en Ezeiza hace un par de años atrás. En ese mismo momento, el seleccionado mayor de los Estados Unidos le hace la primera llamada a unos entrenamientos para jugar dos partidos amistosos (contra Uzbekistán y Omán). Obviamente él nació en Estados Unidos, pero tiene una cultura y una raíz muy fuerte con Argentina, por nosotros y porque somos de ver fútbol argentino, de seguir el deporte. Los chicos siempre fueron fanáticos del Barcelona, de los equipos italianos donde jugaban argentinos, etcétera. Pero él nació en Estados Unidos y tiene una educación y toda su vida acá. Tuvo una charla con Javier, le dijo que él estaba en ese proceso y al final no quedó para ese Sub 19. Y el propio Mascherano incluso le dijo que tenía muchas más chances de tener una oportunidad de llegar más lejos en el seleccionado de Estados Unidos que en Argentina. Si a eso le sumás que él también se siente americano por tener toda su vida acá, fue una decisión completamente natural, tomada por él, con la que todos estuvimos de acuerdo. Yo te diría incluso que el consejo de Mascherano fue ‘Benja, andá por ahí’. Porque estaba teniendo una oportunidad de que lo llamaran a la selección mayor y le dijo que él mismo no la dejaría pasar o algo así. Esas dos cosas creo que fueron los elementos para tomar la decisión de representar a Estados Unidos.

-En el Mundial Sub 20, si todo va bien para ambas, Estados Unidos y Argentina se cruzarían en la final. ¿Te gustaría o es un partido que preferís que no se de?

-Sinceramente no lo pienso así. Yo, a pesar que jugué al rugby, soy muy fanático del fútbol. Soy hiper hincha de la Selección, de River también somos, pero no tengo una preferencia sobre el equipo que le pudiera tocar si se da que puedan llegar a la final. Hasta me divertiría ver un partido en el que Argentina y Estados Unidos se enfrenten en una final, porque son los dos equipos a los que sigo y quiero que les vaya lo mejor posible a los dos.

Capitán del Team USA en el Mundial de Chile.

-¿Crees que él lo ve como vos o que sería especialmente movilizante?

-Por conocerlo a Benja, por cómo pensamos nosotros, no veo que haya un tema tan personal respecto a eso. No hay ninguna cuenta pendiente, ningún tema personal en el que él puede pensar ‘les quiero ganar’. No lo veo por ahí sinceramente. Contra él que esté adelante obviamente querés lo mejor para tu equipo, más siendo el capitán, pero no me parece que la motivación la pueda generar el equipo que esté enfrente, sino su exigencia personal y sus propias metas. La verdad es que si yo te digo que quiero que Argentina pierda para que no llegue a una hipotética final con USA… Y no. No quiero que pierda. Si veo a Argentina jugando unas semifinales, voy a querer que gane. Al final del día, no me permitiría ni sentiría el deseo de que pierda Argentina.

El gen deportivo

¿Qué significa el deporte en tu familia?

-Ha sido algo demasiado importante porque yo viví toda la vida jugando al rugby, pero también jugando al fútbol. He seguido siempre el deporte. Mi mujer fue jugadora de hockey sobre césped, representó a Mendoza, estuvo preseleccionada por Argentina. Y todos mis hijos son deportistas. Nuestra vida ha girado en torno al deporte, tanto cuando yo lo hacía como cuando empecé a seguir a mis hijos, a llevarlos a los partidos cuando eran chiquitos. Acá hicimos un club de rugby en el que también me metí de cabeza. Fui el fundador y el entrenador. Todos los fines de semana era o estar en una cancha de fútbol con los chicos o estar en un parque jugando rugby o entrenando chicos. La verdad es que ha sido un elemento demasiado importante para nosotros. En Estados Unidos también me copé con el fútbol americano, me gusta el básquet. Al único que quizás no sigo tanto es el béisbol, que es el que menos similitudes tiene con los deportes que nosotros hemos hecho. También me gusta muchísimo el hockey sobre hielo. El deporte forma parte de nuestra vida en términos de que es un excelente complemento con el trabajo y las actividades familiares, porque aparte es una actividad sana, una actividad que te saca de los problemas. Lo disfrutamos mucho en familia.

-¿Alguno eligió una disciplina individual?

-Todos jugamos al golf, que si querés es el único deporte individual que hacemos, pero no es que tampoco somos cracks. Nos gusta mucho. Pero mis hijos todos, el de 24 jugó toda la vida al fútbol y su equipo juega en una liga. El más chico está aplicando, tratando de hacer un poco los pasos de Benja en términos de tratar de ir a una universidad a jugar al fútbol, que fue básicamente lo que Benja intentó. Él tenía un scholarship de tres o cuatro universidades muy importantes de acá y al final terminó firmando un contrato profesional con el Inter. Pero su plan era irse a jugar al fútbol y estudiar. Eso mismo está haciendo Santiago, que ya para el año que viene está decidiendo entre dos o tres universidades para seguir jugando al fútbol. Claramente mis hijos han hecho deportes todos, lo siguen haciendo en distintos niveles y sigue siendo un elemento sumamente importante en la vida de ellos.

-¿Te hubiese gustado que alguno fuera para el lado del rugby? ¿Lo intentaste o ni te metiste ahí?

-Benja también jugaba al rugby y cuando él se va de Key Biscayne a Weston, que es un club que juega con las divisiones de MLS, en una liga más competitiva, tiene que entrenar todos los días y tenía que dejar uno de los dos. Y cuando alguno me dice ‘qué embole que se te fue al fútbol y no jugó al rugby’, digo que yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Cuando jugué al rugby a mí mismo me gustaba más el fútbol. Y a la vez pienso que si Benja hubiese vivido en Argentina hubiera jugado al rugby, porque hubiera tenido más oportunidades. Acá es más incipiente y era el fútbol el que le daba las oportunidades, como por ejemplo ir a una universidad becado, ¿entendés? La decisión fue totalmente natural y no hubo ningún conflicto. Al contrario.

Pablo Cremaschi con Los Pumas.

-Habiendo sido vos también jugador de selección, ¿qué responsabilidades diferentes genera ese privilegio?

-Y más cuando te toca ser capitán… El hecho de ponerte la camiseta de tu país, el día que me tocó estar en Vélez, con el himno nacional… Es un momento especial que uno lo vive con una enorme responsabilidad, pero también con un enorme orgullo. Sentís que tenés que dejar todo y creo que Benja lo está tomando así. De esa manera se lo ha planteado y así se lo planteó su coach (Mitrovic), que es el mismo que lo llevó a los Juegos Olímpicos. Yo charlé mucho con él de la importancia que tiene ser un capitán que escucha a los jugadores, que charla mucho con todos, que pone al equipo por delante de las individualidades, etcétera. Traté de darle mi opinión de la figura del capitán.

-Pero antes esa designación tenía que llegar y tal vez vos, consciente o inconscientemente, ya le venías transmitiendo valores para que así fuera…

-Yo te hablo de las virtudes de la figura del capitán en un equipo de rugby. No me voy a meter en el tema del fútbol y ni ahí estoy criticando cómo es esa misma figura en el fútbol. Creo que como líder en cualquier grupo, uno puede hacer una diferencia importantísima y ya no te hablo de deporte, sino de todo. Cómo comunicarse, cómo dar espacio, cómo respetar, cómo hacerlos sentir parte, puede generar un plus enorme en el resultado global. Eso yo lo compartí siempre con él.

-¿Cada cuánto suelen visitar Argentina?

-Yo voy como cuatro o cinco veces por año a Mendoza. Tanto mi mujer como yo tenemos a nuestras familias allá. Hermanos, papás. Cuando los chicos eran chicos, en el verano de Estados Unidos nos pasábamos un mes allá. En Navidad nunca no fuimos a Mendoza. Este va a ser el primer año que ya sacamos los pasajes y nos vamos todos a Parma. Va a ser la primera en 23 años que vivimos en Estados Unidos que no vamos a pasar una Navidad en Mendoza. Después por cualquier otro motivo, casamiento, cumpleaños, era también un viaje extra.

-¿Miami es el lugar definitivo o piensan en el regreso?

-Yo voy a pasar más tiempo, mientras pueda voy a volver cada vez más a Mendoza. Mis hijos… La mayor ya se casó y vive acá, en Miami. Los chicos todos trabajan, están acá y no creo que ninguno vaya a volver a vivir a la Argentina. Por lo cual, estar cerca de mis hijos para mí es clave. El día que pueda laburar menos y pasar en vez de dos meses por año, seis meses por año en Argentina lo voy a hacer. Pero volver a vivir no lo veo posible porque quiero estar cerca de mis hijos.