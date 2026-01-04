Jugó un Mundial, llegó a valer 60 millones y ahora es suplente en el equipo B de Sporting de Lisboa

Considerado como uno de los grandes talentos surgidos del fútbol argentino en los últimos años, Mateo Tanlongo emigró a Europa anticipadamente y no logró asentarse. Dejó Rosario Central en condición de libre para firmar contrato con Sporting de Lisboa pero su estadía estuvo lejos de ser la esperada y ahora fue protagonista después de un largo proceso sin estar en la escena.

El volante central que disputó la Copa del Mundo Sub 20 con la Selección Argentina bajo las órdenes de Javier Mascherano, por falta de minutos, debió salir a préstamo en tres ocasiones consecutivas. En primera instancia estuvo en Copenhague de Dinamarca, luego en Río Ave de Portugal y por último en Pafos FC de Chipre, hasta que regresó al club dueño de su pase.

Lo cierto es que, tras meses sin rodaje, Tanlongo fue suplente en el equipo B de Sporting de Lisboa. Desde agosto y hasta diciembre inclusive casi en su totalidad, Mateo ni siquiera integró la lista de convocados del equipo filial del gigante de Portugal. Y ahora, en el último cotejo del año y en el primero del 2026, ocupó un lugar entre las variantes pero sigue sin sumar minutos de juego…

Mateo Tanlongo, futbolista argentino de Sporting de Lisboa.

Después de 5 meses sin ser parte de la delegación, Tanlongo concentró y estuvo en el banco de suplentes ante Benfica B y ahora contra Académico Viseu. Sin embargo, en los compromisos ante la reserva del gigante europeo y el elenco restante el director técnico no lo hizo ingresar al campo de juego, por lo que su prolongada inactividad no hace más que extender cada vez más.

Cabe recordar que después de su prometedor debut como profesional, por elección propia quedó libre en Rosario Central a fines de 2022 y emigró a Sporting de Lisboa. Sin lugar en el primer equipo, comenzó una travesía en la que pasó por diferentes clubes de Europa en condición de cesión para tener minutos de juego, pero sin asentarse en una liga competitiva del Viejo Continente.

Mateo Tanlongo con la camiseta de Río Ave.

El millonario juicio que perdió Mateo Tanlongo

A mediados de 2023 y durante sus primeros meses en la elite, salió a préstamo en busca de rodaje. Sin embargo, esta situación derivó en que Tanlongo fue condenado a pagarle un millón de euros al Racing de Santander. A pesar de que nunca jugó para dicha institución, el volante argentino perdió un juicio a raíz de una inesperada decisión que tomó él mismo a principios de 2024.

Esto se debe a que el santafesino tenía todo arreglado para ser cedido al conjunto de la Segunda División de España, pero a último momento decidió ir a Copenhague. Desde el elenco de Cantabria tomaron cartas en el asunto y presentaron una denuncia en la Justicia, donde rápidamente se llegó a una resolución que tuvo al futbolista como culpable por su accionar.

En definitiva, el Juez Rueda Díaz de Rábago, acusó a Mateo Tanlongo de no ser “honrado, correcto, legal y fiel” para con Racing de Santander. A raíz de eso, le impuso una multa económica de 1.000.000 de euros debido a las pruebas que presentaron en el proceso, donde aportaron conversaciones con el representante del jugador y también colaboraron el director deportivo y el portavoz del club.

Mateo Tanlongo, en su estadía en Rosario Central. (Getty Images)

