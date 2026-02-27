Ex River: Matías Kranevitter se negó a ser reemplazado en Turquía y mandó a sentarse a su compañero

Matías Kranevitter protagonizó una situación insólita en el fútbol turco. Durante la visita de su equipo, el Fatih Karagümrük, al Trabzonspor por la fecha 24 de la Superliga, el mediocampista argentino se negó a abandonar el campo de juego para ser sustituido. Sí, increíble, pero real.

La secuencia ocurrió pasada la media hora del primer tiempo en el Estadio Papara Park. El entrenador, Aleksandar Stanojević, había decidido sacar al volante luego de que acusara una molestia física. Sin embargo, cuando el juez de línea levantó el cartel para marcar el ingreso del suplente Berkay Özcan, se generó un desenlace que dejó desconcertado a todos.

Aparentemente ya recuperado de su dolencia, el ex River miró con fastidio hacia el banco de suplentes y comenzó a realizar gestos reprobando el cambio. Incluso, le indicó a su compañero, que ya estaba listo en la línea de cal, que regresara a su asiento.

Ante el inesperado gesto de rebeldía, el técnico mantuvo la calma, aceptó la decisión de Kranevitter y se acercó a pedirle disculpas con un abrazo al futbolista que iba a ingresar. De todas formas, todo indica que la tensa situación se resolvió puertas adentro, ya que el argentino terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

En cuanto a lo deportivo, el encuentro terminó con una dura derrota por 3-1 para el conjunto de Kranevitter, el cual lo deja hundido en la última posición de la tabla con apenas 13 unidades, a ocho de distancia del último equipo que está salvándose del descenso.

El volante tucumano arribó al fútbol turco a mediados del año pasado en condición de libre, luego de que le comunicaran que no entraba en los planes de River. Actualmente, tiene vínculo firmado hasta mediados de 2026 y registra un gol en 18 encuentros disputados desde su arribo al club.

