Fue a un Mundial con Argentina, llegó a valer 60 millones, perdió una fortuna en un juicio y hoy juega en la segunda división de Portugal

Uno de las tantas joyas que surgieron del fútbol argentino en los últimos años fue Mateo Tanlongo. El surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central emigró a Europa y su destino estuvo muy lejos de ser el esperado. No solo que no logró asentarse en la elite, sino que además debió atravesar un duro proceso judicial que perdió y lo obligó a abonar una sustancial suma de dinero.

Luego de debutar como profesional en Arroyito en 2021, el futbolista emigró al Sporting de Lisboa en condición de libre. Ni bien firmó su primer contrato en el Viejo Continente, el gigante portugués le fijó una cláusula de rescisión de 60 millones de euros para evitar que otros equipos importantes de la región se queden con el joven talento albiceleste antes de lo esperado por el club.

A nivel internacional, Tanlongo disputó la Copa del Mundo Sub-20 con la Selección Argentina. En ese recordado combinado que lideraba Javier Mascherano, el mediocampista central compartió plantel con Máximo Perrone, Valentín Carboni, Matías Soulé y Luka Romero como principales figuras ya que Alejandro Garnacho y Nico Paz estuvieron ausentes por no ser cedidos.

Mateo Tanlongo, en un encuentro con la camiseta de Sporting de Lisboa.

Lo cierto es que desde que arribó a Lisboa, Mateo fue cedido en tres ocasiones consecutivas. En primer lugar pasó por Copenhague de Dinamarca, donde tuvo el problema legal, luego tuvo una breve estadía en Río Ave de Portugal y finalmente estuvo en Pafos FC de Chipre. Y ahora regresó a la institución que es dueña de su pase pero juega para la filial en la Segunda División, por no tener lugar.

El millonario juicio que perdió Mateo Tanlongo

A mediados de 2023 y durante sus primeros meses en la elite, salió a préstamo en busca de rodaje. Sin embargo, esta situación derivó en que Tanlongo fue condenado a pagarle un millón de euros al Racing de Santander. A pesar de que nunca jugó para dicha institución, el volante argentino perdió un juicio a raíz de una inesperada decisión que tomó él mismo a principios de 2024.

Publicidad

Publicidad

Esto se debe a que el santafesino tenía todo arreglado para ser cedido al conjunto de la Segunda División de España, pero a último momento decidió ir a Copenhague. Desde el elenco de Cantabria tomaron cartas en el asunto y presentaron una denuncia en la Justicia, donde rápidamente se llegó a una resolución que tuvo al futbolista como culpable por su accionar.

Mateo Tanlongo con la camiseta de Copenhague de Dinamarca durante un encuentro oficial. (@mateotanlongo)

En definitiva, el Juez Rueda Díaz de Rábago, acusó a Mateo Tanlongo de no ser “honrado, correcto, legal y fiel” para con Racing de Santander. A raíz de eso, le impuso una multa económica de 1.000.000 de euros debido a las pruebas que presentaron en el proceso, donde aportaron conversaciones con el representante del jugador y también colaboraron el director deportivo y el portavoz del club.

Publicidad

Publicidad

ver también La alarmante confesión de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca: “El 90% de los chicos están en índice de pobreza”