Atento Julián Álvarez: el Cholo Simeone puso en duda la continuidad de uno de los delanteros de Atlético de Madrid

No caben dudas de que la irregular temporada que atraviesa Atlético de Madrid dejó varias consecuencias. Uno de los tantos perjudicados fue Julián Álvarez que, por falta de goles, recibió fuertísimas críticas de parte de los hinchas y hasta podría desencadenar en su salida. Sin embargo, ahora el protagonista es Antoine Griezmann que también está latente la chance de que emigre del club.

Bien se sabe la posibilidad de que el francés abandone el conjunto colchonero más pronto que tarde y ya tiene un destino que pica en punta: Estados Unidos. Tal como se informó recientemente, Orlando City le hizo una jugosa oferta para ficharlo lo antes posible y todo indica que su próximo paso estará en la MLS, tras perder terreno en el Aleti bajo la conducción de Diego Simeone.

Lo cierto es que, en la previa al duelo frente a Real Oviedo de este sábado, el Cholo rompió el silencio sobre el galo. “Son insistentes con Griezmann“, manifestó con un tono de ironía y otro tanto de verdad de cara a los periodistas. “Estamos hablando con Antoine, sabe lo importante que es para nosotros“, expresó pocos segundos más tarde en ese mismo sentido.

Inmediatamente después, el entrenador argentino recibió otra pregunta de uno de los reporteros presentes en la sala y no le gustó. “No voy a seguir hablando del tema”, contestó Simeone en primera instancia. “Focalizo en el partido ante el Oviedo y lo importante que es Griezmann para nosotros“, aseguró el director técnico que marcó un antes y un después en el conjunto colchonero.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “No sabemos lo que va a suceder con Griezmann“, sentenció el Cholo en referencia a su posible salida a la MLS más pronto que tarde, pero que nadie conoce con exactitud. “No voy a repetir lo importante que es para nosotros“, volvió a insistir ante otra consulta de un periodista durante la conferencia.

Simeone sobre Ademola Lookman, el competidor de Julián Álvarez

En este mercado de pases invernal en Europa, Ademola Lookman arribó a Atlético de Madrid como una de las grandes apuestas de los últimos tiempos y con el claro objetivo de pelear por un lugar entre los delanteros que están a cargo de Simeone. Debido al bajón en la zona ofensiva, el nigeriano fue contratado para brindar aún más competencia en un puesto fundamental.

“Llegó con ilusión, con ganas de ayudarnos y de crecer“, sostuvo el Cholo sobre el africano. “Necesitamos que nos dé lo ofensivo y trabajo defensivo, que lo tiene, porque lo mostró con Nigeria“, deslizó poco después. “Que sienta la camiseta del Atlético como siente la camiseta de Nigeria. Así es un jugador muy importante”, sumó sin titubear el Cholo durante la rueda de prensa.

