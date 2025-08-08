Es tendencia:
La crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro tras conocerse a los nominados: “Es ficticio”

Al Bicho le pidieron una opinión de los 30 nominados y soltó una devolución lapidaria.

Por Joaquín Alis

El pasado martes 7 de agosto, la revista France Football dio a conocer a todos los nominados para la ceremonia del Balón de Oro 2025, entre ellos, los 30 futbolistas que se disputan el premio al mejor jugador de la temporada. Mientras el mundo del deporte habla de la lista, quien evitó pronunciarse al respecto fue Cristiano Ronaldo.

El Bicho, hoy lejos de la élite, fue consultado por el reconocido galardón y por la presencia de los tres portugueses (Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves) que integran la nómina. Sin embargo, la figura del Al Nassr de Arabia Saudita se despachó con una lapidaria frase.

¿Quién va a ser el Balón de Oro? Hoy conocimos que hay tres portugueses“, fue la pregunta de un periodista para CR7, que contestó: “Es ficticio“. Evidentemente, el delantero ya no tiene interés alguno en el premio individual más importante para cualquier futbolista.

Hace unas semanas, antes de jugar la final de la UEFA Nations League, el Bicho se había explayado más acerca de su desconfianza con el Balón de Oro: “No creo mucho en los premios individuales porque sé lo que ocurre entre bastidores. Lamine podría ganar, como Dembelé o Vitinha, otros jugadores emergentes… Pero los premios individuales son irrelevantes”.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo es el segundo máximo ganador del Balón de Oro, con cinco (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). El único que lo supera es Lionel Messi (8), mientras que el podio lo completan Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten (3).

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

  • Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Désiré Doué (Francia/PSG)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter)
  • Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
  • Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli-PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Inter)
  • Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
  • Scott McTominay (Escocia/Napoli)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Pedri (España/Barcelona)
  • Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Raphinha (Brasil/Barcelona)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • Virgil Van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
  • Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

