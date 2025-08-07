Los 7 argentinos ignorados por France Football para el Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 ya tiene a sus nominados para todas sus categorías. France Football reveló los 30 jugadores seleccionados para quedarse con el premio que se le otorga al mejor futbolista de la temporada, con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como principales candidatos.

Además del premio mayor, que se entregará tanto en la rama masculina como en la femenina, también habrá otros reconocimientos como el trofeo Kopa al mejor sub 20, el trofeo Yashin al mejor arquero del año, el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador y el galardón al mejor club. En muchas categorías, hay argentinos que brillan por su ausencia. Los repasamos.

Julián Álvarez

La primera temporada de Julián Álvarez en Atlético de Madrid fue superlativa. La Araña aportó 29 goles y 8 asistencias en 57 partidos, que se suman a las 4 anotaciones y los 2 pases gol que consiguió en la Selección Argentina. Evidentemente, el mal año del equipo de Simeone a nivel colectivo le jugó en contra al ex-River.

Enzo Fernández

Cuesta creer que uno de los puntos más altos del Chelsea, el campeón del Mundial de Clubes y de la UEFA Europa Conference League, no aparezca en la lista de 30. El talentoso mediocampista se despachó con 9 goles y 17 asistencias en 53 juegos con los Blues, pero no le alcanzaron.

Cristian Romero

Pilar de la Selección Argentina y del Tottenham, campeón de la UEFA Europa League y elegido como MVP de la final y de la competición. Todo eso hizo Cristian Romero en la temporada 2024/25, pero no fue tenido en cuenta por la prensa francesa, que se inclinó por otros defensores.

Lionel Messi

Si bien está claro que Leo ya está lejos de la élite y gastando los últimos cartuchos de su carrera profesional, sigue siendo extraño no verlo entre los candidatos al Balón de Oro. El máximo ganador del premio (8) fue ignorado por France Football por segundo año consecutivo.

Lionel Scaloni

La Selección Argentina sigue posicionada en lo más alto del ranking FIFA y en los últimos 365 días logró la clasificación al Mundial 2026 y una histórica goleada a Brasil. Aún así, para France Football, Lionel Scaloni no fue uno de los mejores 5 entrenadores de la temporada.

Franco Mastantuono

Su extraordinario rendimiento en River lo llevó a ser comprado por Real Madrid, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del fútbol argentino. Pese a que aportó 7 goles y 4 asistencias en 22 compromisos oficiales, se quedó fuera de los nominados para el Premio Kopa.

Nico Paz

Su salida de Real Madrid a Como fue un gran acierto para su carrera, pero France Football tampoco lo incluyó en la lista del Premio Kopa. Fueron 6 anotaciones y 9 asistencias en 35 partidos para el argentino en el equipo de Cesc Fábregas. Sin embargo, no competirá por el galardón.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

