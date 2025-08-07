La Inteligencia Artificial reveló al ganador del Balón de Oro 2025 tras conocerse a los 30 nominados

Este jueves 7 de agosto se conocieron los 30 nominados a ganar el próximo Balón de Oro. Como se preveía, aparecen nombres de enorme peso para ganarlo como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, mientras que hubo algunas sorpresas como Desiré Doué, Denzel Dumfries y Joao Neves.

Con enorme presencia de jugadores de PSG -9-, dos argentinos (Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister) y futbolistas de varios equipos de las grandes ligas europeas, France Football hoy dio a conocer el selecto grupo que sigue en juego para convertirse en el mejor jugador del mundo por lo realizado entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

En este contexto, a falta de seis semanas para el megaevento que se llevará a cabo en París el próximo 22 de septiembre, desde BOLAVIP recurrimos a la inteligencia artificial de ChatGPT para que anticipe quién será el ganador de esta edición del Balón de Oro.

Ante la paridad que poseen varios futbolistas para quedarse con el trofeo individual, la IA fue contundente y certificó que el ganador será Ousmane Dembélé. Para justificarlo, ChatGPT destacó: “Protagonista absoluto del PSG campeón de Champions, figura de la final y cara principal de la ofensiva durante toda la UCL y una temporada sin lesiones y con altísimo nivel”.

Dembélé, el Balón de Oro 2025 según la IA

En el podio quedaron Mo Salah y Lamine Yamal. Más atrás, Kylian Mbappé y Raphinha completaron el top 5. ¿Quedará así?

La lista completa del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

Desiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

