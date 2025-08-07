Es tendencia:
logotipo del encabezado
Balón de Oro

La Inteligencia Artificial reveló al ganador del Balón de Oro 2025 tras conocerse a los 30 nominados

Conocidos los 30 jugadores que siguen en carrera para ganar el Balón de Oro, la IA reveló quién será el nuevo mejor jugador del mundo.

Por Lautaro Tiburzio

Se viene una nueva entrega del Balón de Oro.
© Getty ImagesSe viene una nueva entrega del Balón de Oro.

Este jueves 7 de agosto se conocieron los 30 nominados a ganar el próximo Balón de Oro. Como se preveía, aparecen nombres de enorme peso para ganarlo como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, mientras que hubo algunas sorpresas como Desiré Doué, Denzel Dumfries y Joao Neves.

Con enorme presencia de jugadores de PSG -9-, dos argentinos (Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister) y futbolistas de varios equipos de las grandes ligas europeas, France Football hoy dio a conocer el selecto grupo que sigue en juego para convertirse en el mejor jugador del mundo por lo realizado entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

En este contexto, a falta de seis semanas para el megaevento que se llevará a cabo en París el próximo 22 de septiembre, desde BOLAVIP recurrimos a la inteligencia artificial de ChatGPT para que anticipe quién será el ganador de esta edición del Balón de Oro.

Ante la paridad que poseen varios futbolistas para quedarse con el trofeo individual, la IA fue contundente y certificó que el ganador será Ousmane Dembélé. Para justificarlo, ChatGPT destacó: “Protagonista absoluto del PSG campeón de Champions, figura de la final y cara principal de la ofensiva durante toda la UCL y una temporada sin lesiones y con altísimo nivel”.

Dembélé, el Balón de Oro 2025 según la IA

Dembélé, el Balón de Oro 2025 según la IA

En el podio quedaron Mo Salah y Lamine Yamal. Más atrás, Kylian Mbappé y Raphinha completaron el top 5. ¿Quedará así?

Publicidad

Así quedaría la terna del Balón de Oro según ChatGPT

  1. Ousmane Dembélé
  2. Mohamed Salah
  3. Lamine Yamal
  4. Kylian Mbappé
  5. Raphinha
  6. Virgil van Dijk
  7. Erling Haaland
  8. Pedri
  9. Florian Wirtz
  10. Vinicius Jr
  11. Vitinha
  12. Cole Palmer
  13. Lautaro Martínez
  14. Fabián Ruíz
  15. Harry Kane
  16. Achraf Hakimi
  17. Robert Lewandowski
  18. Jude Bellingham
  19. Alexis Mac Allister
  20. Khvicha Kvaratskhelia
  21. Declan Rice
  22. Michael Olise
  23. Gianluigi Donnarumma
  24. Nuno Mendes
  25. Joao Neves
  26. Denzel Dumfries
  27. Viktor Gyökeres
  28. Serhou Guirassy
  29. Scott McTominay
  30. Desiré Doué

La lista completa del Balón de Oro 2025

  • Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Desiré Doué (Francia/PSG)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
  • Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
  • Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
  • Scott McTominay (Escocia/Napoli)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Pedri (España/Barcelona)
  • Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Raphinha (Brasil/Barcelona)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
  • Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

Publicidad
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
La IA avisó cómo saldrá el clásico entre Boca y Racing y qué pasará con Russo tras ese partido
Boca Juniors

La IA avisó cómo saldrá el clásico entre Boca y Racing y qué pasará con Russo tras ese partido

La Inteligencia Artificial reveló quién será el gran campeón de la Copa Argentina
Copa Argentina

La Inteligencia Artificial reveló quién será el gran campeón de la Copa Argentina

La Inteligencia Artificial predijo cómo le irá a Boca vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

La Inteligencia Artificial predijo cómo le irá a Boca vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025

La contundente postura de Estudiantes y Santiago Ascacíbar ante la oferta de Boca que incluye a Marcos Rojo
Fútbol Argentino

La contundente postura de Estudiantes y Santiago Ascacíbar ante la oferta de Boca que incluye a Marcos Rojo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo