Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Los dos motivos por los que Miguel Borja todavía no firmó en Cruz Azul tras su salida de River

A pesar de que llegó a México a fines del año pasado, el Colibrí aún no fue presentado en su nuevo club y no entrenó con sus compañeros.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja en su paso por River.
© GettyMiguel Borja en su paso por River.

Tras finalizar su vínculo con River y coquetear con la posibilidad de ser refuerzo de Boca, el delantero Miguel Borja llegó a México para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul, club que lo adquirió como futbolista libre y le firmará un contrato por dos temporadas, hasta fines de 2027. 

Más allá de que el Colibrí arribó a México el pasado 29 de diciembre, todavía no hubo un anuncio oficial en las redes sociales de la Máquina Cementera sobre su incorporación ya que no firmó su contrato con el club, y es por eso que todo indica de que no estará en el debut ante León por el Torneo Clausura. 

Esta situación se debe a dos motivos. El primero de ellos es por el cupo de jugadores nacidos fuera de México que tiene el club. Con las llegadas de Agustín Palavecino y de Borja, más la salida de Lorenzo Faravelli, la institución mexicana aún debe liberar un lugar más para tener al colombiano. 

En este contexto, en los próximos días se resolverá la situación, debido a que dos jugadores extranjeros cuentan con chances de irse. Uno de ellos es el uruguayo Camilo Cándido, mientras que el otro es el polaco Mateusz Bogusz, quien se encuentra en negociaciones con Houston Dynamo. 

Por otro lado, hay un trámite legal que tampoco le permite a Borja poder jugar con la camiseta de Cruz Azul. El mismo es la visa de trabajo, ya que el colombiano aún no la tiene habilitada, por lo que no pudo firmar su vínculo con Cruz Azul ni entrenar a la par de sus compañeros. 

Mientras espera por la resolución de este conflicto, el delantero colombiano continúa entrenándose con un preparador físico personal, con el objetivo de estar lo mejor posible en cuanto a lo físico y no perder pisada con respecto a sus compañeros, quienes ya entrarán en ritmo de competencia. 

Publicidad

Pensando en la posible fecha del debut, la intención de Cruz Azul es que Borja pueda hacer su estreno en la segunda jornada del Torneo Clausura, que está programada para el miércoles 14 de enero, cuando la Máquina Cementera reciba a Atlas en el Estadio Olímpico Universitario.

Gallardo lo quiso como refuerzo para River en este mercado y se irá a Inter Miami para ser compañero de Leo Messi

ver también

Gallardo lo quiso como refuerzo para River en este mercado y se irá a Inter Miami para ser compañero de Leo Messi

Datos claves 

  • Miguel Borja firmó con Cruz Azul hasta 2027 tras quedar libre de River Plate.
  • El debut sería el 14 de enero ante Atlas por el Torneo Clausura mexicano.
  • Falta tramitar su visa de trabajo y liberar un cupo de extranjero para habilitarlo.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Miguel Borja se despidió de los hinchas de River
River Plate

Miguel Borja se despidió de los hinchas de River

Luego de coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México para sumarse a Cruz Azul
Fútbol Internacional

Luego de coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México para sumarse a Cruz Azul

El consejo de Miguel Borja en sus redes tras su salida de River y las charlas con Boca
River Plate

El consejo de Miguel Borja en sus redes tras su salida de River y las charlas con Boca

Milton Giménez recibió el documento paraguayo y puede jugar el Mundial 2026 con la selección de Alfaro
Mundial 2026

Milton Giménez recibió el documento paraguayo y puede jugar el Mundial 2026 con la selección de Alfaro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo