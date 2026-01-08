Los dos motivos por los que Miguel Borja todavía no firmó en Cruz Azul tras su salida de River

Tras finalizar su vínculo con River y coquetear con la posibilidad de ser refuerzo de Boca, el delantero Miguel Borja llegó a México para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul, club que lo adquirió como futbolista libre y le firmará un contrato por dos temporadas, hasta fines de 2027.

Más allá de que el Colibrí arribó a México el pasado 29 de diciembre, todavía no hubo un anuncio oficial en las redes sociales de la Máquina Cementera sobre su incorporación ya que no firmó su contrato con el club, y es por eso que todo indica de que no estará en el debut ante León por el Torneo Clausura.

Esta situación se debe a dos motivos. El primero de ellos es por el cupo de jugadores nacidos fuera de México que tiene el club. Con las llegadas de Agustín Palavecino y de Borja, más la salida de Lorenzo Faravelli, la institución mexicana aún debe liberar un lugar más para tener al colombiano.

En este contexto, en los próximos días se resolverá la situación, debido a que dos jugadores extranjeros cuentan con chances de irse. Uno de ellos es el uruguayo Camilo Cándido, mientras que el otro es el polaco Mateusz Bogusz, quien se encuentra en negociaciones con Houston Dynamo.

Por otro lado, hay un trámite legal que tampoco le permite a Borja poder jugar con la camiseta de Cruz Azul. El mismo es la visa de trabajo, ya que el colombiano aún no la tiene habilitada, por lo que no pudo firmar su vínculo con Cruz Azul ni entrenar a la par de sus compañeros.

Mientras espera por la resolución de este conflicto, el delantero colombiano continúa entrenándose con un preparador físico personal, con el objetivo de estar lo mejor posible en cuanto a lo físico y no perder pisada con respecto a sus compañeros, quienes ya entrarán en ritmo de competencia.

Pensando en la posible fecha del debut, la intención de Cruz Azul es que Borja pueda hacer su estreno en la segunda jornada del Torneo Clausura, que está programada para el miércoles 14 de enero, cuando la Máquina Cementera reciba a Atlas en el Estadio Olímpico Universitario.

