Panichelli vs. Rulli: cruce picante, amarilla y gol agónico en Olympique Marsella vs. Racing de Estrasburgo

En la jornada del sábado, Francia hizo de escenario para un picante cruce entre dos argentinos. Por la fecha 22 de la Ligue1, Olympique Marsella igualó 2-2 ante Racing de Estrasburgo, pero el centro de la escena no fue precisamente ese. Es que, llamativamente, Joaquín Panichelli tuvo un altercado con Gerónimo Rulli y en la última jugada del partido le convirtió un gol agónico que cambió todo.

Es una realidad que no es un duelo entre candidatos al título del campeonato doméstico, pero sí entre dos clubes que luchan por clasificar a las principales competiciones internacionales y que integran el lote de los protagonistas. Y lo que parecía ser un gran triunfo del gigante galo, finalmente terminó en empate gracias al tanto que marcó el delantero albiceleste contra su compatriota.

Lo cierto es que, en la última jugada del partido, Panichelli convirtió el penal ante Rulli y selló el 2-2. Lo apenas debiera ser una simple definición que modificó el marcador de forma agónica y alterando las consecuencias en la tabla de posiciones, tuvo un episodio previo que da contexto a este acontecimiento entre dos futbolistas que podrían compartir lugar en la Selección Argentina.

Apenas un puñado de minutos más temprano, con Olympique Marsella arriba en el resultado por la mínima, los argentinos protagonizaron un cruce entre sí. En una acción aislada en la que Racing de Estrasburgo buscaba en profundidad con su atacante estrella, el guardameta salió hasta la puerta del área y justo antes del límite se quedó con la pelota para impedir el peligro contra su zona de confort.

En ese preciso instante, Panichelli chocó a Rulli en el aire, que se enojó fuertemente. A pesar de que el delantero no le dio importancia y se retiró del lugar, el arquero arremetió y deslizó varios insultos. De todas maneras, el árbitro inmediatamente le mostró la tarjeta amarilla al goleador y calmó la situación que tuvo como protagonistas a los dos albicelestes que militan en el fútbol francés.

Un dato importante a destacar es la magnífica actualidad que atraviesa Joaquín desde su arribo al conjunto galo. En lo que va de la temporada 2025/26, Panichelli es el segundo futbolista argentino con más goles convertidos, con un total de 14. Solamente es superado por Lautaro Martínez (18), mientras que a él lo persiguen Julián Álvarez (12) y Enzo Fernández (11). Cifras impactantes.