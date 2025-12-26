Sería cifra récord en Sudamérica: los millones que Lazio le pidió a Flamengo por Taty Castellanos

La actualidad que transita Flamengo es realmente magnífica y cada año que pasa pareciera estar mejor que el anterior. Ahora, a un mes de haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores, decidió salir al mercado de pases con mucha ambición para reforzarse con jugadores de jerarquía y darle un salto de calidad a su plantel, siendo allí donde toma protagonismo Valentín Castellanos.

Al mismo tiempo que peleaba por el máximo certamen continental, el Mengao también levantó el trofeo del Brasileirao y reafirmó su inmejorable presente. Sin embargo, de cara a la próxima temporada pretende volver a conseguir los mismos logros y es por eso que los movimientos en la ventana de transferencias no pasarán desapercibidos, sino que se apunta a todo lo contrario.

Lo cierto es que, en las últimas horas, Lazio rechazó 25 millones de euros por Castellanos. En un claro intento por ‘romper el mercado’, Flamengo quiere contratar al delantero argentino para generar un salto de calidad en la zona ofensiva. Sin embargo, el conjunto italiano se mantiene firme en su postura y no está obligado a desprenderse del atacante de 27 años de edad.

Valentín Castellanos, delantero argentino de Lazio. (Getty Images)

Según reveló el medio UOL Esporte, Lazio pretende embolsar 40 millones de euros para sellar la venta de una de sus principales figuras. Con este panorama sobre la mesa, el Mengao volverá a la carga pero con una oferta que no llegará a dicha suma, sino que mejorará la rechazada recientemente, pero dando a entender que es el máximo objetivo en este mercado de pases.

En caso de cerrarse la operación en un monto similar o apenas menor a 40 millones, sería la transferencia más elevada en toda la historia del fútbol sudamericano. Por lo que el futbolista oriundo de Mendoza está cerca de convertirse en el protagonista de un nuevo récord regional, siempre y cuando el traspaso se lleve a cabo en los próximos días y todo llegue a buen puerto.

Publicidad

Publicidad

En 2022 River ofertó fuerte por él pero no llegó a un acuerdo y luego Taty emigró un año a préstamo a Girona. En su regreso a New York City, Lazio desembolsó 15 millones de euros a mediados de 2023. En estas dos temporadas y media con la camiseta celeste, disputó 97 partidos oficiales, convirtió 22 goles y repartió 16 asistencias, hasta captar la atención de Flamengo.

Valentín Castellanos, delantero argentino de Lazio. (Getty Images)

ver también Tras dos préstamos consecutivos, Gonzalo Morales no seguirá en Boca en 2026

Cabe recordar que Castellanos jugó en la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Sumó un pequeño puñado de minutos frente a Chile y Paraguay en 2024, además de integrar el banco de suplentes contra Colombia y Perú en el mismo año. Pero durante 2025 no fue citado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE