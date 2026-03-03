Taty Castellanos eligió al top 3 de equipos más grandes de Argentina

Valentín Castellanos, popularmente conocido como Taty, nació en Mendoza, hizo Inferiores en Independiente Rivadavia, se probó en River y no quedó. Poco tiempo después arribó a Universidad de Chile y allí debutó en Primera División en la temporada 2017/18.

Tras pasar por Montevideo City Torque, el atacante llegó a New York City y allí se dio a conocer al mundo por sus grandes actuaciones y fue la obsesión del Millonario en más de un mercado de pases, pero por cuestiones económicas nunca se concretó.

Finalmente, Taty Castellanos arribó a Girona de España y una temporada más tarde lo compró Lazio. En 2026 volvió a cambiar de rumbo y llegó a West Ham de la Premier League. Si bien no la tendrá fácil, Taty sueña con que Lionel Scaloni lo convoque a la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Castellanos eligió a los clubes más grandes de Argentina

En diálogo con Ezzequiel, Taty Castellanos respondió quiénes son para él los tres clubes más grandes de Argentina. El atacante de West Ham dijo: “Racing, Boca y River”. También respondió quiénes son los 3 delanteros más importantes de la historia de Argentina y afirmó: “Batistuta, Crespo y Messi”.

Valentín Castellanos. (Foto: Getty).

En la misma línea de elegir de tres en tres, Taty se quedó con los tres mejores delanteros del fútbol argentino y sorprendió su respuesta: “Maxi Salas, Merentiel y Maravilla Martínez”. Por otro lado, Castellanos dijo quiénes fueron los tres defensores más difíciles a los que enfrentó: “Araújo, Bremen y Rudiger”.

