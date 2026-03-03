Es tendencia:
Taty Castellanos eligió al top 3 de equipos más grandes de Argentina

El atacante de West Ham nunca jugó en el fútbol argentino, aunque más de un vez sonó en River para reforzar la delantera.

Por Lautaro Toschi

Valentín Castellanos
Valentín Castellanos, popularmente conocido como Taty, nació en Mendoza, hizo Inferiores en Independiente Rivadavia, se probó en River y no quedó. Poco tiempo después arribó a Universidad de Chile y allí debutó en Primera División en la temporada 2017/18.

Tras pasar por Montevideo City Torque, el atacante llegó a New York City y allí se dio a conocer al mundo por sus grandes actuaciones y fue la obsesión del Millonario en más de un mercado de pases, pero por cuestiones económicas nunca se concretó.

Finalmente, Taty Castellanos arribó a Girona de España y una temporada más tarde lo compró Lazio. En 2026 volvió a cambiar de rumbo y llegó a West Ham de la Premier League. Si bien no la tendrá fácil, Taty sueña con que Lionel Scaloni lo convoque a la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Castellanos eligió a los clubes más grandes de Argentina

En diálogo con Ezzequiel, Taty Castellanos respondió quiénes son para él los tres clubes más grandes de Argentina. El atacante de West Ham dijo: “Racing, Boca y River”. También respondió quiénes son los 3 delanteros más importantes de la historia de Argentina y afirmó: “Batistuta, Crespo y Messi”.

Valentín Castellanos. (Foto: Getty).

En la misma línea de elegir de tres en tres, Taty se quedó con los tres mejores delanteros del fútbol argentino y sorprendió su respuesta: “Maxi Salas, Merentiel y Maravilla Martínez”. Por otro lado, Castellanos dijo quiénes fueron los tres defensores más difíciles a los que enfrentó: “Araújo, Bremen y Rudiger”.

Taty Castellanos rechazó jugar en Flamengo y dejará Lazio para jugar en la Premier League

DATOS CLAVE

  • Valentín Castellanos fichó por el West Ham de la Premier League en este año 2026.
  • El delantero realizó las divisiones inferiores en Independiente Rivadavia antes de debutar en Chile.
  • El atacante eligió a Racing, Boca y River como los tres clubes más grandes.
