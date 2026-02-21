River hoy: formación vs. Vélez, la joya que subió Gallardo a Primera y el guiño de Taty Castellanos

Más allá de su victoria y clasificación en Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar, River tiene la urgencia de cortar la racha de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y deberá afrontar para ello una visita de riesgo ante Vélez este domingo, desde las 19.15 en el Estadio José Amalfitani.

Para dicho compromiso, Marcelo Gallardo podrá volver a contar con jugadores importantes en caso de considerarlo necesario, como Franco Armani y Sebastián Driussi que serán alta tras sus respectivas lesiones, además de Marcos Acuña, que no había viajado a San Juan por un cuadro febril. Además, El Muñeco decidió subir a otro juvenil a entrenar con el primer equipo y habrá que esperar para saber si tiene lugar dentro de la convocatoria.

La posible formación vs. Vélez

Con serias chances de que Franco Armani pueda custodiar el arco de River por primera vez en este 2026, Marcelo Gallardo tendría decidido salir a enfrentar a Vélez con Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Agustín Ruberto y Maxi Salas o Facundo Colidio.

¿Qué juvenil subió Gallardo a entrenar en Primera?

Marcelo Gallardo sigue mirando a la cantera del Millonario y esta última semana decidió subir a entrenar con el primer equipo a Santiago Espíndola, volante de 17 años que es una de las grandes joyas del club y que recién este año hizo su estreno con Reserva.

Espíndola viene de convertir su primer gol en Reserva el pasado miércoles ante Gimnasia de Mendoza, minutos después de ingresar en el complemento. Reveló que sus ídolos y referentes en el puesto son Enzo Pérez y Enzo Fernández. “Tengo buen control de pelota, un primer pase seguro y manejo los dos perfiles. Soy un jugador que resuelve todo con mucha velocidad”, se describió el oriundo de Rojas.

Taty Castellanos confirmó que estuvo cerca de llegar a River

Valentín Castellanos, delantero que recientemente reforzó al West Ham de la Premier League, reveló que tuvo conversaciones para llegar a River y dejó un guiño a futuro al reconocer que hay muchos hinchas en su círculo íntimo que estaban muy entusiasmados con la posibilidad.

“Mis amigos de Mendoza y mi hermano son todos hinchas de River, me volvían loco para que vaya. Llegué a hablar con el ayudante de Gallardo, Biscay”, reconoció en un stream que compartió con con LaAgusneta y Teo D’Elia.

