Con pasado en el club y alejado de los grandes flashes del deporte, el entrenador se mostró dispuesto a tomar las riendas aunque acusó que "AFA no me quiere en el fútbol".

Mientras en San Lorenzo se viven horas caóticas en cuanto a lo institucional y lo deportivo, uno de los entrenadores que vivió algo similar en el pasado con el club reapareció en escena y, pese a que no existen negociaciones, se postuló para tomar el fierro caliente y sacar al Ciclón de este momento.

A la espera de lo que seguramente sea la renuncia de Marcelo Tinelli a la presidencia de San Lorenzo, el resto de la comisión directiva del Ciclón continúa en la búsqueda de un entrenador que reemplace a Pedro Troglio. Con Medina y Carrasco como los principales candidatos, a la CD le apareció un aspirante.

Con pasado en el club de Boedo, en una situación similar a la que se vive actualmente, Ricardo Caruso Lombardi no dudo y durante una charla con Saca del Medio se postuló para agarrar el equipo: "¿Cómo no voy a querer dirigir San Lorenzo?", preguntó retóricamente a los periodistas del programa.

Sin embargo, y pese a que no hay un interés de la dirigencia por contratarlo, el actual director deportivo de Deportivo Español (equipo que milita en la Primera C) acusó que está lejos fútbol grande y de San Lorenzo por el gobierno de Tapia: "El problema es que AFA no me quiere en el fútbol Argentino", soltó.

Vale destacar que Caruso llegó a San Lorenzo en el 2011 para encarar una temporada muy dificil en la cual debía salvar al equipo del descenso. Pese a que fue a la promoción ante instituto de Córdoba, el Ciclón terminó por quedarse en Primera gracias a la victoria 2-0 como visitante y el empate en uno en el Nuevo Gasometro.

Más allá de los comentarios realizados por Ricardo Caruso Lombardi, la dirigencia de San Lorenzo tiene dos candidatos: Medina y Carrasco. El primero de estos se encuentra muy cerca de Vélez tras su salida de Brasil mientras que el uruguayo habría tenido una reunión con Matías Lammens para dar a conocer sus honorarios.