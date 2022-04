Racing ingresó en un terreno en el que todo le sale bien. El equipo de Fernando Gago no conoce la derrota en lo que va de la Copa de La Liga, ganó diez de los últimos 11 partidos, alcanzó un récord en la institución y no deja de ilusionar a sus hinchas. Por desgracia para el DT no todo es color de rosas y este martes por la mañana recibió una pésima noticia.

A dos fechas del cierre de la fase regular de la Copa, una de las figuras de su equipo se fracturó y se perderá lo que resta. Ahora, el entrenador deberá buscar una alternativa rápida para el momento más decisivo de la competencia.

Sufre Gago: Gabriel Hauche se fracturó y se pierde lo que queda el torneo

Después de varias semanas en las que Racing ha sido sólo fiesta y carnaval, el entrenador recibió un informe del cuerpo médico que lo hizo preocupar. Según posteó el club en las redes sociales, "a Gabriel Hauche se le realizaron estudios y los mismos arrojaron como resultado una fractura incompleta de escafoides tarsiano".

Si bien el comunicado de prensa no dispone tiempo de recuperación, Bolavip consultó a un especialista que le aseguró que para recuperarse necesitará, al menos, de dos semanas de inactividad. Es decir, no podrá estar vs. Melgar, Banfield, Cuiaba y San Lorenzo. ¿Y ahora?

Según medios partidario, en la cabeza del entrenador hay varias opciones: jugar con Enzo Copetti y Javier Correa, probar a Benjamín Garré (viene teniendo poco rodaje) o apostar a algunos chicos de la Reserva, que viene mal pero tiene puntos altos.