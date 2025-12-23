Argentinos Juniors reveló qué falta para que se sume Enzo Pérez tras su salida de River

Mientras la mayoría de los futbolistas se preparan para disfrutar de las fiestas con sus familias, hay un puñado de jugadores que aún tienen que resolver qué camiseta se pondrán en 2026. Enzo Pérez está dentro de este último grupo de profesionales.

El mediocampista de 39 años, que cumplirá 40 el 22 de febrero, finaliza este año su contrato con River Plate tras perder protagonismo en el último año bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Luego de confirmarse su salida del Millonario, Pérez analiza opciones.

Aunque Gerardo Martino ya lo tentó para que se mude a Estados Unidos para representar a Atlanta United, hay una oferta que generó el interés del volante, sobre todo para continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Argentinos Juniors, de grandes aspiraciones en 2026.

El elenco comandado por Nicolás Diez fue uno de los más destacados en el fútbol argentino a lo largo del 2025 y se clasificó para disputar la fase previa de la Copa Libertadores. En ese contexto, anhelan contar con la experiencia de un jugador de la talla de Enzo Pérez.

Raúl Sanzotti, director deportivo de Argentinos Juniors, explicó cómo está el panorama ante su posible contratación: “Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando”.

“No pasa tanto por lo económico, va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear”, se extendió en entrevista con DSports sobre el motivo que lo acerca al Bicho y por dónde va la negociación.

Blondel, cerca de Argentinos Juniors

El futbolista de Boca Juniors fue marginado durante este 2025 y busca una oportunidad de sumar minutos para intentar ganarse un lugar con la Selección de Suiza en el Mundial 2026. El Bicho lo quiere y hay una negociación en marcha por su incorporación.

