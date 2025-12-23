Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Argentinos Juniors reveló qué falta para que se sume Enzo Pérez tras su salida de River

El mediocampista finaliza su contrato con el Millonario y define dónde continuará su carrera.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Enzo Pérez define su futuro.
© GettyEnzo Pérez define su futuro.

Mientras la mayoría de los futbolistas se preparan para disfrutar de las fiestas con sus familias, hay un puñado de jugadores que aún tienen que resolver qué camiseta se pondrán en 2026. Enzo Pérez está dentro de este último grupo de profesionales.

El mediocampista de 39 años, que cumplirá 40 el 22 de febrero, finaliza este año su contrato con River Plate tras perder protagonismo en el último año bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Luego de confirmarse su salida del Millonario, Pérez analiza opciones.

Aunque Gerardo Martino ya lo tentó para que se mude a Estados Unidos para representar a Atlanta United, hay una oferta que generó el interés del volante, sobre todo para continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Argentinos Juniors, de grandes aspiraciones en 2026.

El elenco comandado por Nicolás Diez fue uno de los más destacados en el fútbol argentino a lo largo del 2025 y se clasificó para disputar la fase previa de la Copa Libertadores. En ese contexto, anhelan contar con la experiencia de un jugador de la talla de Enzo Pérez.

Raúl Sanzotti, director deportivo de Argentinos Juniors, explicó cómo está el panorama ante su posible contratación: “Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando”.

“No pasa tanto por lo económico, va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear”, se extendió en entrevista con DSports sobre el motivo que lo acerca al Bicho y por dónde va la negociación.

Publicidad

Blondel, cerca de Argentinos Juniors

El futbolista de Boca Juniors fue marginado durante este 2025 y busca una oportunidad de sumar minutos para intentar ganarse un lugar con la Selección de Suiza en el Mundial 2026. El Bicho lo quiere y hay una negociación en marcha por su incorporación.

Boca gastó 11.7 millones de dólares en cuatro jugadores y ahora les comunicó que deberán buscarse un nuevo destino

ver también

Boca gastó 11.7 millones de dólares en cuatro jugadores y ahora les comunicó que deberán buscarse un nuevo destino

En síntesis

  • Enzo Pérez finaliza su contrato con River y analiza opciones para 2026.
  • Raúl Sanzotti reconoció charlas para sumar al volante a Argentinos Juniors.
  • Blondel negocia su llegada al Bicho buscando ritmo para el Mundial 2026.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Las 9 figuras del fútbol argentino que quedan libres en una semana
Fútbol Argentino

Las 9 figuras del fútbol argentino que quedan libres en una semana

Nico Diez se refirió a las posibles llegadas de Enzo Pérez y Blondel a Argentinos Juniors
Fútbol Argentino

Nico Diez se refirió a las posibles llegadas de Enzo Pérez y Blondel a Argentinos Juniors

Enzo Pérez encaminó su llegada a un club argentino y lo tientan desde la MLS
Fútbol Argentino

Enzo Pérez encaminó su llegada a un club argentino y lo tientan desde la MLS

Lucas Blondel rompió el silencio: "Es difícil no sentirse útil"
Boca Juniors

Lucas Blondel rompió el silencio: "Es difícil no sentirse útil"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo