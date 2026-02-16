Atlanta 0-0 Quilmes EN VIVO y ONLINE vía AFA Play por la Primera Nacional: minuto a minuto

Lavezzi sorprendió con un potente remate desde la derecha cuando parecía que iba a tirar el centro. Quilmes casi tiene el primero en manos del sobrino del Pocho.

Un centro de Lavezzi impactó en Rojas y el extremo reclamó mano. El árbitro no lo consideró. Todo sigue 0-0.

Con 15 minutos por delante en esta primera mitad, el encuentro ya está en juego otra vez.

Bernardi la bajó y se perfiló para la volea, pero Yangali rechazó cuando estaba a punto de rematar.

Atlanta y Quilmes no se sacaron ventajas en los primeros 45 minutos. Todo se reanudará tras el descanso.

En el Estadio Don León Kolbovski, Atlanta recibe este lunes a Quilmes en el marco de la Fecha 1 de la Primera Nacional. Desde las 17, el encuentro contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo y se podrá sintonizar a través de la plataforma AFA Play.

En la última campaña, los de Villa Crespo fueron escoltas en su zona, pero cayeron en los cuartos de final del reducido, por lo que buscan abrir esta temporada con el pie derecho para intentar tener revancha. Delante, los de Zona Sur pelearon por mantener la categoría y quieren dar el salto.