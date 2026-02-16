Atlanta 0-0 Quilmes EN VIVO y ONLINE vía AFA Play por la Primera Nacional: minuto a minuto

En el Estadio Don León Kolbovski, Atlanta recibe este lunes a Quilmes en el marco de la Fecha 1 de la Primera Nacional. Desde las 17, el encuentro contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo y se podrá sintonizar a través de la plataforma AFA Play.
En la última campaña, los de Villa Crespo fueron escoltas en su zona, pero cayeron en los cuartos de final del reducido, por lo que buscan abrir esta temporada con el pie derecho para intentar tener revancha. Delante, los de Zona Sur pelearon por mantener la categoría y quieren dar el salto.