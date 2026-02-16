Es tendencia:
Atlanta 0-0 Quilmes EN VIVO y ONLINE vía AFA Play por la Primera Nacional: minuto a minuto

En Villa Crespo, el Bohemio y el Cervecero debutan en una nueva temporada por el sueño de volver a la Primera División.

EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

Ya se juegan los últimos 45 minutos en Villa Crespo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Atlanta y Quilmes no se sacaron ventajas en los primeros 45 minutos. Todo se reanudará tras el descanso.

45+1' PT: ¡Atajó Marinelli!

El arquero de Quilmes desactivó un peligrosísimo remate de Rodríguez Puch.

42' PT: Peligro en el área de Quilmes

Bernardi la bajó y se perfiló para la volea, pero Yangali rechazó cuando estaba a punto de rematar.

Se reanudó el partido

Con 15 minutos por delante en esta primera mitad, el encuentro ya está en juego otra vez.

27' PT: Pausa para hidratación

Se produce el parate del primer tiempo.

23' PT: Quilmes pedía penal

Un centro de Lavezzi impactó en Rojas y el extremo reclamó mano. El árbitro no lo consideró. Todo sigue 0-0.

7' PT: ¡Pegó en el travesaño!

Lavezzi sorprendió con un potente remate desde la derecha cuando parecía que iba a tirar el centro. Quilmes casi tiene el primero en manos del sobrino del Pocho.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

En Villa Crespo, ya rueda la pelota para el encuentro entre Atlanta y Quilmes.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE QUILMES

Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Agustín Bindella; Ulises Vera, Juan Yangali, Ramiro Martínez; Mauro Fernández, Alexis Domínguez y Agustín Lavezzi.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE ATLANTA

Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro, Nicolás Previtali, Cristian Bernardi; Jeremías Rodríguez Puch, Alejandro Quintana, y Lautaro Fedele.

Hora y TV

El duelo comenzará a las 17 y tendrá transmisión exclusiva de AFA Play.

¡Bienvenidos!

Abrimos una nueva cobertura en BOLAVIP. Este lunes chocan Atlanta y Quilmes en Villa Crespo.

Por Agustín Vetere

Atlanta y Quilmes debutan por la Primera Nacional.
Atlanta y Quilmes debutan por la Primera Nacional.

En el Estadio Don León Kolbovski, Atlanta recibe este lunes a Quilmes en el marco de la Fecha 1 de la Primera Nacional. Desde las 17, el encuentro contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo y se podrá sintonizar a través de la plataforma AFA Play.

En la última campaña, los de Villa Crespo fueron escoltas en su zona, pero cayeron en los cuartos de final del reducido, por lo que buscan abrir esta temporada con el pie derecho para intentar tener revancha. Delante, los de Zona Sur pelearon por mantener la categoría y quieren dar el salto.

Agustín Vetere
Agustín Vetere

