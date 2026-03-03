Es tendencia:
Desde España presionan a UEFA para que la Finalissima con Argentina se juegue en Madrid

En España no descartan la chance de que finalmente la Roja pueda hacer de local frente a Argentina.

Por Germán Carrara

En España hablan que la RFEF propuso a la UEFA y Conmebol el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid para la Finalissima con Argentina.
La sede de la Finalissima está en suspenso a poco más de 20 días de la fecha fijada para disputarse. A partir de los ataques que recibieron el último fin de semana varias ciudades de Medio Oriente (entre ellas Doha) por parte de las fuerzas iraníes, las probabilidades de que el partido entre Argentina y España se dispute en el Estadio Icónico de Lusail bajaron notablemente.

Por eso, desde el lunes 2 de marzo, a solo 25 días del momento que se destinó para que empiece a rodar la pelota entre los jugadores de la Albiceleste y de la Roja, la UEFA, la Conmebol, la RFEF y la AFA empezaron a intercambiar llamados para encontrar una solución urgente, en pos de sostener las posibilidades para que el evento en cuestión se concrete en la jornada fijada.

Al respecto, ya sonaron sedes como el Hard Rock Stadium de Miami, el MetLife de Nueva Jersey (en donde se va a jugar la Final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio), Wembley y el Olímpico de Roma. Todas ellas cumplen con uno de los requisitos de la organización que es el de disputar la Finalissima en un terreno neutral.

No obstante, en el contexto actual, que sea en un país ajeno a los equipos involucados, es más una complejidad que un punto a favor (aunque a todo se le puede hacer tiempo y lugar si rinde en lo económico). Por eso, España, ni lerda ni perezosa, conforme al periódico Sport, ofreció la ciudad de Madrid para recibir lo que oficialmente se llama Copa de Campeones UEFA – Conmebol.

Incluso, el medio mencionado expone que el apuntado sería el Estadio Metropolitano, el recinto que le pertenece al Atlético de Madrid y en donde ya se enfrentaron Argentina y España poco antes del Mundial de Rusia 2018 (que terminó en un papelón histórico, con un 6 a 1 en contra para el combinado por entonces dirigido por Jorge Sampaoli).

Asimismo, la capital del país de la península ibérica cuenta también con el Estadio Santiago Bernabéu, pero el Real Madrid podría entregar las llaves de su casa a la UEFA y Conmebol recién el 23 de marzo, después del Derbi con el Atleti del 22. En cambio, el Metropolitano estará libre desde el sábado 14.

La sede de Qatar, cada vez más complicada

Los millones que ofrece Estados Unidos para quedarse con la Finalissima

Luis De La Fuente, DT de España, propone jugar la Finalissima con Argentina en otra sede

Pasan las horas y la posibilidad de sostener a Qatar parece cada vez más improbable. La QFA, luego de suspender los partidos de su liga destinados para el domingo primero y lunes 2 de marzo, ya advirtió que no habrá cambios en la suspensión, por lo que los partidos prestablecidos para el 8 y 9 de marzo tampoco se disputarán en esas fechas, frente al estado de emergencia que se mantiene en toda la zona del Golfo Pérsico.

En síntesis

  • La RFEF propuso a Madrid como sede para la Finalissima entre Argentina y España.
  • El Estadio Metropolitano estará disponible para el evento a partir del sábado 14 de marzo.
  • El Santiago Bernabéu podría entregarse a la organización recién el día 23 de marzo.
