Rodrigo Castillo reveló que no quedó en Boca y el rol clave de una figura del ciclo de Gallardo: “Después fui a River”

Este jueves se llevó a cabo la primera final de la Recopa Sudamericana, donde Lanús venció 1-0 a Flamengo y debe viajar a Brasil con la ventaja. El autor del gol y la figura del partido fue Rodrigo Castillo, que atraviesa un magnífico presente y acaparó la atención de todos por su poco conocido pasado por River y ahora reveló un dato desconocido que involucra a Boca en su adolescencia.

En ese sentido, el oriundo de Venado Tuerto rompió el silencio en una entrevista exclusiva con DSports en la que dio a conocer públicamente los inicios de su carrera como futbolista. Cabe recordar que, sin lugar en la Reserva, se fue del Millonario en condición libre después de realizar todas las divisiones inferiores con La Banda en el pecho y ahora años después brilla en el Granate.

Lo cierto es que, durante la nota, Castillo sorprendió a todos con una frase totalmente inesperada. “El padre de Nacho Scocco fue el que me llevó a River a probarme“, confesó el atacante de 26 años que deslumbra al fútbol argentino y que ya empezó a ser seguido de cerca por Fluminense para emigrar a Brasil más temprano que tarde por su gran nivel en el último tiempo.

Rodrigo Castillo, delantero de Lanús. (@clublanus)

Pocos segundos más tarde, se tomó un momento para hacer una revelación personal. “Creo que Scocco es el jugador al que más me parezco”, anunció en cuanto a su estilo dentro del campo de juego, incluso a pesar de ser goleador clásico. “No tuve la suerte de conocerlo pero es de la zona de mi pueblo así que no va a faltar oportunidad“, expresó inmediatamente después.

Rodrigo Castillo se probó en Boca y no quedó

No es la primera vez que sucede un hecho así, sino un episodio más. “Tuve pruebas en Racing, Boca y Newell’s, pero no quedé en ninguna“, manifestó durante la entrevista dando a entender las situaciones que debió sortear hasta llegar a este presente. “Después fui a River, quedé ahí y luego hice inferiores“, sostuvo luego Castillo como el punto de inflexión para su carrera.

Rodrigo Castillo, delantero de Lanús. (Getty Images)

No conforme con lo dicho hasta el momento, el delantero de gran juego aéreo completó aún más su declaración. “Se me fue dando todo de grande, debuté en primera a los 23 años“, insistió para resaltar los tiempos particulares que afrontó. “Soy de los que creen que con esfuerzo, todo llega. Hay que luchar para conseguir lo que uno sueña“, cerró su participación en el medio destacado.

