Bronca en Newell’s por el penal que terminó en el segundo gol de Boca: “No pasaba nada”

En el marco de la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en La Bombonera, con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, de penal, Boca venció 2 a 0 a Newell’s y de esta manera se ubica dentro de los primeros cuatro de la zona.

Una vez consumada la derrota de su equipo, Sergio Gómez, uno de los entrenadores de la Lepra, habló con los medios en conferencia de prensa, en donde mostró su enojo con el arbitraje debido al penal que pitaron a favor del Xeneize y que derivó en el segundo tanto, convertido por Paredes.

“A mí me da la sensación de que es un acción de juego, se agarran todo el tiempo”, dijo sobre la jugada en la que Ángel Romero fue derribado por Saúl Salcedo, por lo que Darío Herrera cobró tiro libre para el elenco local, pero tras una revisión de VAR determinó que la falta fue dentro del área, por lo que dio penal.

Siguiendo por la misma línea, el entrenador de la Lepra expresó su disgusto por esta decisión del elenco arbitral. “Se ve el agarrón, pero si no hubiese cobrado falta tampoco estaríamos hablando de una polémica porque la jugada iba a seguir y no pasaba nada”, soltó.

Tweet placeholder

En el momento en el que Herrera fue al VAR para revisar esta jugada, Gómez fue uno de los primeros en salir del banco de suplentes de Newell’s para reclamar, ya que no consideró siquiera que hubo infracción. Como consecuencia de esta protesta recibió una tarjeta amarilla.

Publicidad

Publicidad

Con esta derrota se extiende el mal momento que la Lepra trae desde el año pasado. Tal es así que solamente sacó uno de los nueve puntos que disputó en este Torneo Apertura, y tan solo pudo ganar en una de sus últimas 12 presentaciones en el certamen doméstico.

ver también El gol de Lautaro Blanco en Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026

El penal de Salcedo a Romero que generó la bronca de Gómez

Tweet placeholder

En síntesis

Boca venció 2 a 0 a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes .

venció a Newell’s con goles de y . El árbitro Darío Herrera cobró un penal tras revisar el VAR por falta de Salcedo.

cobró un penal tras revisar el por falta de Salcedo. El entrenador Sergio Gómez recibió una tarjeta amarilla por protestar la decisión del arbitraje.

Publicidad