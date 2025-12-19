Con Franco Armani a la cabeza, River cambia su estructura de los arqueros para 2026

River abrochó el arribo de Fausto Vera, quien se transformó en su primera cara nueva para el próximo año, y ahora intentarán cerrar la contratación, tanto de Aníbal Moreno como de Santiago Ascacíbar. Pero así como se darán incorporaciones, también habrá salidas.

Después de concretarse las partidas de históricos como Milton Casco, Enzo Pérez, Miguel Borja, Nacho Fernández y Gonzalo Martínez, más allá de que Federico Gattoni no renovó su préstamo y retornó a Sevilla. Pero ahora el que pegará la vuelta definitivamente será Ezequiel Centurión.

Aunque resulte llamativo, principalmente porque su futuro parecía estar en Mendoza, ya que Independiente Rivadavia deseaba retenerlo, ante la inminente salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central -las negociaciones están encaminadas-, BOLAVIP pudo confirmar que se quedaría como el arquero suplente de Franco Armani.

Así las cosas, el Millonario modificará un puesto muy importante como el del arco, donde solamente quedarán el Pulpo, Centurión tras su paso por el club mendocino y el juvenil Santiago Beltrán. En las próximas horas se llegará a un entendimiento entre las partes para que Ledesma, que disputó solamente 7 juegos en Núñez, retorne al club que lo vio nacer y sea el sucesor de Jorge Broun, que no renovó su contrato.

Ezequiel Centurión vive sus últimos días en River. (Getty Images)

Las estadísticas de Ezequiel Centurión en Independiente Rivadavia

A nivel profesional, desde que debutó, Ezequiel Centurión obtuvo su quinto título. Los primeros cuatro los consiguió con la camiseta de River, mientras que con Independiente Rivadavia logró uno solo.

Hasta el momento, durante su estadía en el elenco mendocino, lleva un total de 57 partidos disputados, recibió 60 goles y mantuvo la valla invicta en 20 ocasiones.

