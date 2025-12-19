Licenciado por River, Miguel Borja se mostró listo para su próximo objetivo en plenas charlas con Boca

La carrera de Miguel Borja está muy cerca de dar un giro que, en el último tiempo, era totalmente impensado. Estaba cómodo en River, hasta que Marcelo Gallardo decidió relegarlo del plantel, lo dejó de convocar y ahora le comunicó que no lo tendrá en cuenta para el próximo año, por lo que se marchará con el pase en su poder.

Si bien todavía no resolvió su futuro, y debería sumarse a la pretemporada con el plantel, Gallardo lo licenció para que pueda encontrar un nuevo rumbo hasta que el 31 de diciembre definitivamente quede con el pase en su poder. Mientras tanto, se encuentra en la ciudad colombiana de Cartagena.

Durante las últimas horas, el delantero de 32 años compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde se lo observa sudado tras un entrenamiento personal y con muy buen estado físico. A la imagen le añadió la clásica canción “Eye of the Tiger”, de la banda estadounidense Survivor.

Hace algunas semanas, se rumoreó que tenía un preacuerdo verbal con Cruz Azul, pero según pudo saber BOLAVIP, no es así. Incluso, tanto desde el lado de Borja como también de Boca, admitieron contactos: “Nosotros queremos contar con vos en este mercado de pases”, deslizaron desde la dirigencia xeneize, encontrando un interlocutor dispuesto a escuchar un ofrecimiento formal en las próximas horas.

Miguel Borja se entrena en Colombia.

¿Miguel Borja quiere irse de Argentina?

Mientras se da toda esta situación, parece que Miguel Borja no tiene ningún deseo de abandonar la República Argentina. De hecho, pese a no continuar integrando el plantel profesional de River, el artillero nacido en Tierralta se compró una casa en el país en noviembre pasado, exponiendo su intención de prolongar su estadía en una nación donde también militó en Olimpo de Bahía Blanca.

