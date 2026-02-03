Tigre inició con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura. Por la primera fecha le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, en la segunda empató con Belgrano en Córdoba y en la tercera sumó de a tres frente Racing en Victoria. Los de Diego Dabove lo ganaban 1 a 0, pero los de Costas lo empataron cuando promediaba el complemento. En el tramo final aparecieron Nacho Russo y Gonzalo Martínez para sellar la victoria del Matador.

El Pity pasó momentos muy duros en su carrera en los últimos años. Sufrió lesiones feas, pero siempre volvió. En River no tuvo las oportunidades que quería, apenas pudo sumar un puñado de partidos en su segunda etapa en Núñez, que se extendió entre mediados de 2023 y fines de 2025.

Tras quedar con el pase en su poder, Pity analizó ofertas y finalmente aceptó la de Tigre. Ante Racing ingresó para jugar el tramo final del partido y allí pudo demostrar toda su categoría con un golazo de otro partido que fue clave para darle tranquilidad a los de Davobe.

Con una corrida impresionante que empezó atrás de la mitad de la cancha, el mendocino avanzó con la pelota dominada y cuando se metió en el área, se la picó a Facundo Cambeses para establecer el 3 a 1 definitivo. Tras convertir, el Pity se tiró al piso y se puso a llorar de la emoción.

El guiño de Tigre a River

A través de sus redes sociales oficiales, Tigre celebró el primer tanto de Gonzalo Martínez en el Matador. En su cuenta de X, los de Victoria compartieron una imagen del Pity y lo acompañaron con un texto bastante particular: “¿El tercero? Del Pity Martínez”, en clara referencia al relato de Mariano Closs de la final de la Copa Libertadores 2018, en la que el Pity Martínez le convirtió el tercer tanto del Millonario a Boca en el Bernabéu.

