Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Con guiño a River y chicana a Boca, Tigre celebró el gol del Pity Martínez ante Racing

El Matador superó a la Academia por 3 a 1 en Victoria y Gonzalo Martínez fue determinante para sellar el triunfo con un golazo.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Tigre superó 3 a 1 a Racing
© Prensa TigreTigre superó 3 a 1 a Racing

Tigre inició con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura. Por la primera fecha le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, en la segunda empató con Belgrano en Córdoba y en la tercera sumó de a tres frente Racing en Victoria. Los de Diego Dabove lo ganaban 1 a 0, pero los de Costas lo empataron cuando promediaba el complemento. En el tramo final aparecieron Nacho Russo y Gonzalo Martínez para sellar la victoria del Matador.

El Pity pasó momentos muy duros en su carrera en los últimos años. Sufrió lesiones feas, pero siempre volvió. En River no tuvo las oportunidades que quería, apenas pudo sumar un puñado de partidos en su segunda etapa en Núñez, que se extendió entre mediados de 2023 y fines de 2025.

Tras quedar con el pase en su poder, Pity analizó ofertas y finalmente aceptó la de Tigre. Ante Racing ingresó para jugar el tramo final del partido y allí pudo demostrar toda su categoría con un golazo de otro partido que fue clave para darle tranquilidad a los de Davobe.

Con una corrida impresionante que empezó atrás de la mitad de la cancha, el mendocino avanzó con la pelota dominada y cuando se metió en el área, se la picó a Facundo Cambeses para establecer el 3 a 1 definitivo. Tras convertir, el Pity se tiró al piso y se puso a llorar de la emoción.

El guiño de Tigre a River

A través de sus redes sociales oficiales, Tigre celebró el primer tanto de Gonzalo Martínez en el Matador. En su cuenta de X, los de Victoria compartieron una imagen del Pity y lo acompañaron con un texto bastante particular: “¿El tercero? Del Pity Martínez”, en clara referencia al relato de Mariano Closs de la final de la Copa Libertadores 2018, en la que el Pity Martínez le convirtió el tercer tanto del Millonario a Boca en el Bernabéu.

Publicidad
Golazo y emoción de Pity Martínez para sellar el 3-1 de Tigre ante Racing

ver también

Golazo y emoción de Pity Martínez para sellar el 3-1 de Tigre ante Racing

DATOS CLAVE

  • Tigre venció 3 a 1 a Racing por la tercera fecha del Torneo Apertura.
  • Gonzalo Martínez anotó su primer gol en el Matador tras ingresar en el tramo final.
  • El técnico Diego Dabove lideró la victoria donde también marcó el jugador Nacho Russo.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Claudio Fileppi todavía recuerda el ascenso de River: "Hubo mucha guita de varios clubes"
Entrevista

Claudio Fileppi todavía recuerda el ascenso de River: "Hubo mucha guita de varios clubes"

La polémica por el gol anulado a Driussi en Rosario Central vs. River
Fútbol Argentino

La polémica por el gol anulado a Driussi en Rosario Central vs. River

River y Rosario Central no se sacaron diferencias e igualaron sin goles en Arroyito
Fútbol Argentino

River y Rosario Central no se sacaron diferencias e igualaron sin goles en Arroyito

El plan de Boca con Milton Giménez para recuperarlo y evitar la operación
Boca Juniors

El plan de Boca con Milton Giménez para recuperarlo y evitar la operación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo