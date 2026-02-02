Golazo y emoción de Pity Martínez para sellar el 3-1 de Tigre ante Racing

En el Estadio Jose Dellagiovanna, Tigre venció por 3-1 a Racing en un partidazo en el marco de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Con la victoria, el Matador igualó a River en la cima de la Zona B, mientras que la Academia se encuentra último, aún sin sumar.

El elenco comandado por David Romero encontró la primera ventaja sobre el final del primer tiempo, sin saber que el encuentro sería cuesta arriba en el complemento. Es que Racing logró empatarlo a través de Gabriel Rojas.

Pero Tigre aún tenía nafta y la reacción en los últimos minutos le significó el triunfo. Primero, a los 40 del segundo tiempo, Ignacio Russo lideró el contragolpe y aprovechó un grosero error de Facundo Cambeses, a quien se le escurrió entre las piernas, para gritar el 2-1 parcial.

Casi en tiempo cumplido, y a menos de 10 minutos de haber ingresado al campo, Pity Martínez estampó el 3-1 definitivo. Una corrida desde la mitad de la cancha, sobre el sector izquierdo, lo encontró mano a mano ante Cambeses, a quién venció con un certero zurdazo con poco ángulo.

El exfutbolista de River, intentando relanzar su carrera tras un flojo último ciclo en el Millonario, se mostró conmovido tras anotar el gol de la victoria ante los de Gustavo Costas. Entre lágrimas, recibió el abrazo de todos sus compañeros tras su espectacular jugada.

