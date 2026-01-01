Los hinchas de River explotaron ante la posible incorporación de Sebastián Villa: “Ni como jugador ni como persona”

En las últimas horas salió a la luz el concreto interés de River por contratar a Sebastián Villa en este mercado de pases. A pesar de que Marcelo Gallardo insiste por tenerlo como refuerzo de cara a la próxima temporada, Stéfano Di Carlo mantiene una postura más que tajante. En ese sentido, ahora fue el turno de los hinchas que se expresaron en las principales redes sociales.

El colombiano de magnífica actualidad, quiere dar un salto dentro del fútbol sudamericano y es por eso que se va de Independiente Rivadavia. El conjunto mendocino pretende conseguir una suma que ronde los 8 millones de dólares para liberar al extremo y desde Núñez es una opción. “Veremos cómo termina la novela, estamos todos expectantes“, deslizó sutilmente Alfredo Berti…

Lo cierto es que los fanáticos de River arremetieron contra el posible fichaje de Villa. En un claro intento de marcar la postura de antemano, los simpatizantes aprovecharon las redes sociales para demostrar que en su mayoría no están a favor de que el ex Boca se ponga la camiseta rojiblanca y pise el césped del Estadio Monumental bajo la atenta mirada de 85.000 personas.

Sebastián Villa con la camiseta de River Plate.

En ese sentido, fueron varios los comentarios que destacaron dentro de X (ex Twitter), en la que los hinchas más contundentes fueron con el atacante de 29 años. “Definitivamente no. Es un tipo que no merece la de River, ni como jugador ni como persona“, sentenció uno de los fanáticos a través de su cuenta personal dando a entender cuál es su sentimiento al respecto.

En una línea similar a la mencionada anteriormente, otros simpatizantes hicieron pública su opinión y escribieron: “Jamás ese en River, se vive y se juega con grandeza“, “como jugador un fenómenos, ahora todo lo demás es demasiado“, “no puede pisar el Monumental“, “¿no hay otro factible que no esté condenado por violencia de género?” y “está marcado con las cosas extrafutbolisticas”.

Los hinchas de River se expresaron contra Sebastián Villa

