Este domingo se define el cuadro de semifinales de la Copa de la Liga, solo queda el Superclásico entre River y Boca para definir la última plaza pendiente. El ganador del duelo que se celebra en el Mario Kempes definirá al rival de Estudiantes, que viene de eliminar a Barracas Central.

La otra llave tiene a Vélez, que dejó en el camino a Godoy Cruz, y a Argentinos Juniors, que superó por penales a Defensa y Justicia. Estos duelos se jugarán el próximo fin de semana.

Estas semifinales se disputarán el próximo fin de semana, del sábado 27 y domingo 28 de abril. Por su parte, la final se jugará una semana después, el domingo 5 de mayo, con estadio a confirmar.

Así quedaron las semifinales de la Copa de la Liga Profesional

Argentinos Juniors vs. Vélez

Estudiantes de La Plata vs. River o Boca

Aún no están confirmadas las sedes de estos encuentros, aunque el cruce entre Argentinos y Vélez se disputaría en San Nicolás. Por otro lado, el partido entre Estudiantes y el ganador del Superclásico sería en el Mario Kempes de Córdoba o en San Luis.

Todos los campeones de la Copa de la Liga

2020 – Boca Juniors vs. Banfield

2021 – Colón vs. Racing

2022 – Boca Juniors vs. Tigre

2023 – Rosario Central vs. Platense