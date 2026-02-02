Es tendencia:
Di María llenó de elogios a un compañero, lamentó la ausencia de otro y valoró al River de Gallardo: “Potentes”

El capitán del Canalla habló luego de la igualdad sin goles y explicó que su equipo sufrió de bajas importantes.

Por Marco D'arcangelo

Ángel Di María, jugador de Rosario Central.
© GettyÁngel Di María, jugador de Rosario Central.

En el Estadio Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Rosario Central y River no se sacaron ventajas al empatar 0 a 0. De esta manera, el local sigue sin ganar en su cancha, mientras que la visita no pudo seguir con puntaje perfecto. 

Luego del encuentro, Ángel Di María, el capitán del Canalla, habló con la transmisión oficial de TNT Sports. Allí, además de hacer un análisis en caliente sobre el rendimiento de su equipo, elogió al plantel de Marcelo Gallardo y lamentó una ausencia importante que tuvieron, como fue la de Jaminton Campaz

“Creo que nos faltó Campaz, que es fundamental, te encara y te da muchísimo. En el entrenamiento tuvo una pequeña molestia y eso nos mató”, lamentó el Fideo. Además, elogió a sus reemplazantes: “Copetti y Duarte lo hicieron muy bien y nos acomodamos bien igualmente”.

Por otro lado, analizó la igualdad sin goles ante el Millonario: “Creo que hicimos un muy buen partido. Son partidos como de Copa Libertadores, con equipos potentes que no solamente tienen 11 jugadores, sino un plantel fuera también para seguir entrando. Sabíamos que nos iba a costar muchísimo pero hicimos un partido espectacular, creo que trabajamos en todos sentidos. Cuando no pudimos jugar defendimos muy bien y lo estamos haciendo cada vez mejor. Tuvimos ocasiones, no pudimos convertir y el empate fue justo”.

“En el primer tiempo estábamos perdidos con la marca, habíamos planeado de una manera y no nos pudimos acomodar bien. Intentamos manejarlo de la mejor manera y en el segundo tiempo supimos hacerlo. Nos paramos un poco mejor y tuvimos algunas contras”, siguió.

Además, reveló que hubo una corrección al equipo por parte de Jorge Almirón: “Habíamos planeado una manera, no se nos dio con los que estábamos en cancha y cuando entró Duarte y el entrenador nos explicó pudimos acomodarnos mejor en el segundo tiempo”. Y cerró: “Nos vamos conformes, es como un partido de Libertadores contra un equipo que tiene un potencial enorme. Creo que haber sacado un empate es positivo”. 

Para cerrar, lamentó que aún no pudo convertirle un gol a River a lo largo de su carrera: “Todavía no pude, pero el fútbol es así y en algún momento se dará, y si no no pasa nada, mientras lo haga un compañero que es lo importante”.

Así está la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Apertura

#EquipoPtsPjGEPGFGCDifRacha
1River 7321030+3GGE
2Independiente Rivadavia6220042+2GG
3Tigre4211031+2GE
4Belgrano4211032+1GE
5Argentinos Juniors4211010+1GE
6Rosario Central43111330PGE
7Sarmiento 32101110PG
8Gimnasia3210123-1GP
9Aldosivi22020000EE
10Huracán2302134-1EPE
11Atlético Tucumán2302123-1PEE
12Barracas Central2302112-1PEE
13Banfield1201112-1EP
14Estudiantes de Rio Cuarto1201102-2PE
15Racing 0200224-2PP
En síntesis 

  • Rosario Central y River empataron 0-0 en el Estadio Gigante de Arroyito.
  • Ángel Di María disputó el encuentro y lamentó la ausencia por lesión de Jaminton Campaz.
  • El entrenador Jorge Almirón realizó ajustes tácticos tras el ingreso del jugador Duarte.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

