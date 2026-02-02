Di María llenó de elogios a un compañero, lamentó la ausencia de otro y valoró al River de Gallardo: “Potentes”

En el Estadio Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Rosario Central y River no se sacaron ventajas al empatar 0 a 0. De esta manera, el local sigue sin ganar en su cancha, mientras que la visita no pudo seguir con puntaje perfecto.

Luego del encuentro, Ángel Di María, el capitán del Canalla, habló con la transmisión oficial de TNT Sports. Allí, además de hacer un análisis en caliente sobre el rendimiento de su equipo, elogió al plantel de Marcelo Gallardo y lamentó una ausencia importante que tuvieron, como fue la de Jaminton Campaz.

“Creo que nos faltó Campaz, que es fundamental, te encara y te da muchísimo. En el entrenamiento tuvo una pequeña molestia y eso nos mató”, lamentó el Fideo. Además, elogió a sus reemplazantes: “Copetti y Duarte lo hicieron muy bien y nos acomodamos bien igualmente”.

Por otro lado, analizó la igualdad sin goles ante el Millonario: “Creo que hicimos un muy buen partido. Son partidos como de Copa Libertadores, con equipos potentes que no solamente tienen 11 jugadores, sino un plantel fuera también para seguir entrando. Sabíamos que nos iba a costar muchísimo pero hicimos un partido espectacular, creo que trabajamos en todos sentidos. Cuando no pudimos jugar defendimos muy bien y lo estamos haciendo cada vez mejor. Tuvimos ocasiones, no pudimos convertir y el empate fue justo”.

“En el primer tiempo estábamos perdidos con la marca, habíamos planeado de una manera y no nos pudimos acomodar bien. Intentamos manejarlo de la mejor manera y en el segundo tiempo supimos hacerlo. Nos paramos un poco mejor y tuvimos algunas contras”, siguió.

Además, reveló que hubo una corrección al equipo por parte de Jorge Almirón: “Habíamos planeado una manera, no se nos dio con los que estábamos en cancha y cuando entró Duarte y el entrenador nos explicó pudimos acomodarnos mejor en el segundo tiempo”. Y cerró: “Nos vamos conformes, es como un partido de Libertadores contra un equipo que tiene un potencial enorme. Creo que haber sacado un empate es positivo”.

Para cerrar, lamentó que aún no pudo convertirle un gol a River a lo largo de su carrera: “Todavía no pude, pero el fútbol es así y en algún momento se dará, y si no no pasa nada, mientras lo haga un compañero que es lo importante”.

Así está la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Apertura

# Equipo Pts Pj G E P GF GC Dif Racha 1 River 7 3 2 1 0 3 0 +3 GGE 2 Independiente Rivadavia 6 2 2 0 0 4 2 +2 GG 3 Tigre 4 2 1 1 0 3 1 +2 GE 4 Belgrano 4 2 1 1 0 3 2 +1 GE 5 Argentinos Juniors 4 2 1 1 0 1 0 +1 GE 6 Rosario Central 4 3 1 1 1 3 3 0 PGE 7 Sarmiento 3 2 1 0 1 1 1 0 PG 8 Gimnasia 3 2 1 0 1 2 3 -1 GP 9 Aldosivi 2 2 0 2 0 0 0 0 EE 10 Huracán 2 3 0 2 1 3 4 -1 EPE 11 Atlético Tucumán 2 3 0 2 1 2 3 -1 PEE 12 Barracas Central 2 3 0 2 1 1 2 -1 PEE 13 Banfield 1 2 0 1 1 1 2 -1 EP 14 Estudiantes de Rio Cuarto 1 2 0 1 1 0 2 -2 PE 15 Racing 0 2 0 0 2 2 4 -2 PP

