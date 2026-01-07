Diego Martínez se lleva a Huracán un refuerzo que no pudo cerrar en su paso por Boca

Tras su paso por Cerro Porteño de Paraguay, Diego Martínez decidió regresar al fútbol argentino para dirigir por segunda vez en su carrera a Huracán. En su retorno al Globo, el DT no solo planifica la pretemporada del plantel, sino que también está activo en el mercado de pases.

A la espera de cerrar el retorno de Matías Cóccaro, con quien hay diferencias en su salario, según lo informado por el periodista Germán García Grova, el elenco de Parque Patricios cerró la llegada de Federico Vera, el lateral derecho que se desempeñaba en Independiente y que fue un deseo de Martínez en su paso por Boca, en 2024.

Esta operación se dio a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra de 1.2 millones de dólares por el 100% del pase. Además, gracias a esta negociación, el Rojo de Avellaneda canceló una deuda de 100 mil dólares que tenía con Huracán por el pase de Walter Mazzantti.

Durante el mercado de pases de invierno de 2024, Martínez pidió con insistencia a Vera para sumarlo como variante en el lateral derecho de Boca, ya que Lucas Blondel se rompió los ligamentos cruzados. Finalmente, la operación no tuvo buen final y arribó Juan Barinaga al Xeneize.

Federico Vera, con la camiseta de Independiente.

Así las cosas, Diego Martínez podrá dirigir al lateral que quiso hace un año y medio. En Huracán, el defensor competirá por el puesto con Ignacio Campo, jugador de la reserva, ya que Hernán De La Fuente y Tomás Guidara se marcharon con el pase en su poder tras no renovar sus vínculos.

El mercado de pases de Huracán

En cuanto al mercado de pases del Globo, por el momento no tuvo muchos movimientos, debido a que no tiene ningún refuerzo confirmado. Por el momento está al caer el colombiano Óscar Cortés y el ecuatoriano Jordy Caicedo, quienes arribarán a préstamo desde Rangers y Atlas respectivamente.

Además, cerraron la continuidad de Daniel Zabala. El defensor central se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados y volvió a ser cedido a préstamo desde River. Esta vez será por un año, sin cargo y con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase.

