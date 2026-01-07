Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Diego Martínez se lleva a Huracán un refuerzo que no pudo cerrar en su paso por Boca

El lateral derecho llegará a Parque Patricios a préstamo por un año, con opción de compra por la totalidad de su pase.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Diego Martínez, director técnico argentino.
© GettyDiego Martínez, director técnico argentino.

Tras su paso por Cerro Porteño de Paraguay, Diego Martínez decidió regresar al fútbol argentino para dirigir por segunda vez en su carrera a Huracán. En su retorno al Globo, el DT no solo planifica la pretemporada del plantel, sino que también está activo en el mercado de pases.

A la espera de cerrar el retorno de Matías Cóccaro, con quien hay diferencias en su salario, según lo informado por el periodista Germán García Grova, el elenco de Parque Patricios cerró la llegada de Federico Vera, el lateral derecho que se desempeñaba en Independiente y que fue un deseo de Martínez en su paso por Boca, en 2024. 

Esta operación se dio a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra de 1.2 millones de dólares por el 100% del pase. Además, gracias a esta negociación, el Rojo de Avellaneda canceló una deuda de 100 mil dólares que tenía con Huracán por el pase de Walter Mazzantti.

Durante el mercado de pases de invierno de 2024, Martínez pidió con insistencia a Vera para sumarlo como variante en el lateral derecho de Boca, ya que Lucas Blondel se rompió los ligamentos cruzados. Finalmente, la operación no tuvo buen final y arribó Juan Barinaga al Xeneize.

Federico Vera, con la camiseta de Independiente.

Federico Vera, con la camiseta de Independiente.

Así las cosas, Diego Martínez podrá dirigir al lateral que quiso hace un año y medio. En Huracán, el defensor competirá por el puesto con Ignacio Campo, jugador de la reserva, ya que Hernán De La Fuente y Tomás Guidara se marcharon con el pase en su poder tras no renovar sus vínculos. 

Publicidad

El mercado de pases de Huracán

La joya argentina oculta que vale menos de 2 millones, jugó el último Mundial Sub 20 y es pretendido por un equipo italiano con competencia internacional en Europa

ver también

La joya argentina oculta que vale menos de 2 millones, jugó el último Mundial Sub 20 y es pretendido por un equipo italiano con competencia internacional en Europa

En cuanto al mercado de pases del Globo, por el momento no tuvo muchos movimientos, debido a que no tiene ningún refuerzo confirmado. Por el momento está al caer el colombiano Óscar Cortés y el ecuatoriano Jordy Caicedo, quienes arribarán a préstamo desde Rangers y Atlas respectivamente. 

Además, cerraron la continuidad de Daniel Zabala. El defensor central se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados y volvió a ser cedido a préstamo desde River. Esta vez será por un año, sin cargo y con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase. 

Datos claves 

  • Diego Martínez regresó a Huracán tras dirigir a Cerro Porteño y busca fichar a Cóccaro.  
  • Federico Vera llega al Globo a préstamo por un año con opción de US$ 1.2 millones.
  • Independiente canceló una deuda de US$ 100 mil con Huracán por el pase de Mazzantti.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Diego Martínez quiere que Huracán sume a Lucas Blondel
Boca Juniors

Diego Martínez quiere que Huracán sume a Lucas Blondel

Diego Martínez reveló detalles sobre su cruce con Cavani en Boca: "Pidió perdón"
Boca Juniors

Diego Martínez reveló detalles sobre su cruce con Cavani en Boca: "Pidió perdón"

El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico
Fútbol Argentino

El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico

Ricardo Centurión acusó a Daniel Angelici de frustrar su convocatoria al Mundial 2018: “Me sacaron seguramente”
Fútbol Argentino

Ricardo Centurión acusó a Daniel Angelici de frustrar su convocatoria al Mundial 2018: “Me sacaron seguramente”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo