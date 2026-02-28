Es tendencia:
Quién es el árbitro de Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026

El colegiado de 49 años será el encargado de impartir justicia en La Bombonera.

Por Marco D'arcangelo

Pablo Dóvalo, árbitro argentino.
© GettyPablo Dóvalo, árbitro argentino.

En el marco de la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura, en La Bombonera, Boca recibe a Gimnasia de Mendoza con el objetivo de volver a ganar tras dos empates consecutivos como local, y de esta manera meterse nuevamente dentro de los ocho primeros de su zona. 

Para este partido, el designado para impartir justicia será Pablo Dóvalo. El árbitro de 49 años dirigirá su séptimo encuentro en este certamen, con la particularidad de que ya estuvo presente en compromisos de los otros cuatro grandes del fútbol argentino. 

Desde 2017 Dóvalo dirige en la Primera División del fútbol argentino, y aún no tuvo experiencias en competencias de Conmebol. En los últimos años estuvo envuelto en distintas polémicas, ya que dirigió distintos partidos de Barracas Central, y en uno de estos Carlos Tevez lo tildó de “ladrón”. 

Además, en el pasado Torneo Clausura, en el que Boca cayó 2 a 1 contra Belgrano de Córdoba en La Bombonera, ‘Chicho’ Serna, en aquel momento dirigente del club, apuntó contra su rendimiento por un penal que pitó a favor del ‘Pirata’ cordobés. Además, Rodrigo Battaglia también lo criticó. 

Pablo Dóvalo en su último partido dirigiendo a Boca. (Getty).

En cuanto a su saldo dirigiendo al Xeneize, el mismo es más que positivo para el elenco de la Ribera. De seis oportunidades, triunfó en cinco, mientras que la restante fue la mencionada caída ante Belgrano, en lo que fue la última vez del club con Dóvalo como juez principal. 

Por otro lado, esta será la sexta vez que Dóvalo será el árbitro principal de un encuentro que tiene a Gimnasia de Mendoza como protagonista. La última vez fue el 27 de julio de 2025, cuando el Lobo venció 2 a 0 a Colón de Santa Fe en la Primera Nacional. En cuanto al saldo, cosechó cuatro victorias y una derrota. 

El equipo arbitral de Boca vs. Gimnasia de Mendoza 

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Jorge Broggi

Datos claves 

  • El árbitro Pablo Dóvalo dirigirá el partido entre Boca y Gimnasia de Mendoza.
  • Pablo Dóvalo registra cinco victorias y una derrota dirigiendo al club Xeneize.
  • La última vez de Dóvalo con Gimnasia de Mendoza fue el 27 de julio de 2025.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

