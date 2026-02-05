El picante posteo de Huracán contra San Lorenzo a 3 días del clásico: “Ninguno vigilante”

Por la cuarta fecha del Torneo Apertura, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibe a San Lorenzo en una nueva edición del clásico de barrio más importante del mundo, con el objetivo de cortar una racha de tres encuentros sin ganar y sumar su primera victoria en el certamen.

A tres días de este encuentro, la cuenta oficial de X (ex Twitter) del Globo de Parque Patricios, publicó un particular posteo con un grafiti hecho en las inmediaciones de su estadio, en la que dejaron un mensaje para su clásico rival. “Me levanté re manija”, dice la publicación.

“Ninguno vigilante, ninguno del Ciclón”, dice la escritura en la pared con la que Huracán picanteó a San Lorenzo en la previa de un nuevo clásico. Rápidamente en los comentarios los hinchas comenzaron a palpitar el encuentro y su necesidad de conseguir la primera victoria en el certamen.

El posteo de Huracán para picantear a San Lorenzo.

De cara a este partido, el entrenador del Globo, Diego Martínez, podría realizar cambios debido a que no está conforme con el rendimiento a lo largo del Apertura. Además, podrá contar nuevamente con Tahiel Peralta, el juvenil que cumplió con las dos fechas de suspensión tras ser expulsado contra Banfield.

Por otro lado, también tendrá una importante baja, ya que Leonel Pérez, quien fue titular a lo largo de toda la temporada 2025, tiene arreglado su traspaso a Gremio de Porto Alegre que pagará 2.7 millones dólares por el 50% de su ficha y tendrá la posibilidad de comprar la otra mitad en el futuro.

Así las cosas, con un clima caldeado debido al malestar del hincha por el presente del equipo, Huracán buscará vencer a San Lorenzo y quedarse con su primera victoria en el Apertura. La última vez que se enfrentaron en el Ducó, fue triunfo quemero por 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.

Cuándo juega Huracán contra San Lorenzo

El encuentro entre el Globo de Parque Patricios y el Ciclón está programado para el próximo domingo a las 19.15 horas en el Tomás Adolfo Ducó. El mismo, podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como de TNT Sports.

