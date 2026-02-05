Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

El picante posteo de Huracán contra San Lorenzo a 3 días del clásico: “Ninguno vigilante”

En sus redes sociales, el Globo comenzó a palpitar el encuentro que se disputará en el Ducó.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Desde Huracán chicanearon a San Lorenzo en la previa del clásico.
© GettyDesde Huracán chicanearon a San Lorenzo en la previa del clásico.

Por la cuarta fecha del Torneo Apertura, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibe a San Lorenzo en una nueva edición del clásico de barrio más importante del mundo, con el objetivo de cortar una racha de tres encuentros sin ganar y sumar su primera victoria en el certamen. 

A tres días de este encuentro, la cuenta oficial de X (ex Twitter) del Globo de Parque Patricios, publicó un particular posteo con un grafiti hecho en las inmediaciones de su estadio, en la que dejaron un mensaje para su clásico rival. “Me levanté re manija”, dice la publicación.

Ninguno vigilante, ninguno del Ciclón”, dice la escritura en la pared con la que Huracán picanteó a San Lorenzo en la previa de un nuevo clásico. Rápidamente en los comentarios los hinchas comenzaron a palpitar el encuentro y su necesidad de conseguir la primera victoria en el certamen. 

El posteo de Huracán para picantear a San Lorenzo.

El posteo de Huracán para picantear a San Lorenzo.

De cara a este partido, el entrenador del Globo, Diego Martínez, podría realizar cambios debido a que no está conforme con el rendimiento a lo largo del Apertura. Además, podrá contar nuevamente con Tahiel Peralta, el juvenil que cumplió con las dos fechas de suspensión tras ser expulsado contra Banfield. 

Por otro lado, también tendrá una importante baja, ya que Leonel Pérez, quien fue titular a lo largo de toda la temporada 2025, tiene arreglado su traspaso a Gremio de Porto Alegre que pagará 2.7 millones dólares por el 50% de su ficha y tendrá la posibilidad de comprar la otra mitad en el futuro. 

Publicidad

Así las cosas, con un clima caldeado debido al malestar del hincha por el presente del equipo, Huracán buscará vencer a San Lorenzo y quedarse con su primera victoria en el Apertura. La última vez que se enfrentaron en el Ducó, fue triunfo quemero por 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral. 

Independiente Rivadavia desplazó a River: así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3

ver también

Independiente Rivadavia desplazó a River: así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3

Cuándo juega Huracán contra San Lorenzo

El encuentro entre el Globo de Parque Patricios y el Ciclón está programado para el próximo domingo a las 19.15 horas en el Tomás Adolfo Ducó. El mismo, podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como de TNT Sports. 

En síntesis 

  • Diego Martínez evalúa realizar cambios en Huracán para el clásico ante San Lorenzo este domingo.
  • El juvenil Tahiel Peralta regresa tras cumplir dos fechas de suspensión por su expulsión previa.
  • Gremio pagará 2.7 millones de dólares por el 50% de la ficha de Leonel Pérez.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Sonó para reforzar a River, pero será rival de Messi en la MLS
MLS

Sonó para reforzar a River, pero será rival de Messi en la MLS

San Lorenzo debe pagarle más de 5 millones a un club del ascenso por la venta de Giay a Palmeiras
Fútbol Argentino

San Lorenzo debe pagarle más de 5 millones a un club del ascenso por la venta de Giay a Palmeiras

Así está la tabla del Apertura en plena fecha 3
Fútbol Argentino

Así está la tabla del Apertura en plena fecha 3

Los hinchas de Boca criticaron una decisión de Claudio Úbeda: “Impresentable”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca criticaron una decisión de Claudio Úbeda: “Impresentable”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo