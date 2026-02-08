Es tendencia:
A qué hora se juega el clásico Huracán vs. San Lorenzo por la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026: cómo ver por TV y probables formaciones

Todo lo que hay que saber sobre el esperado compromiso entre el Globo y el Ciclón en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios.

Por Gabriel Casazza

Huracán y San Lorenzo chocan en Parque Patricios.
© ClarínHuracán y San Lorenzo chocan en Parque Patricios.

Se terminó la espera. Este domingo, en el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Huracán y San Lorenzo chocan bajo la órbita de una nueva edición del clásico más porteño de todos. Lo hacen en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios.

Cabe destacar que el puntapié inicial de este importantísimo cotejo entre el Globo y el Ciclón se hará efectivo a las 19:15 horas de la República Argentina, mientras que Yael Falcón Pérez será el árbitro principal. Se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports.

No es un detalle menor que el conjunto anfitrión llega a este clásico con la necesidad imperiosa de ganar luego de un flojo arranque de campeonato, con dos empates -frente a Banfield y Atlético Tucumán- y una derrota -ante Independiente Rivadavia de Mendoza-.

Por su parte, San Lorenzo debutó en el Torneo Apertura con un traspié como local de Lanús, pero luego se recuperó de manera notable consiguiendo una victoria como visitante de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y un triunfo en casa ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Probables formaciones de Huracán y San Lorenzo

HURACÁN: Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo y Oscar Cortés.

SAN LORENZO: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti.

Las posiciones del Apertura 2026

DATOS CLAVE

  • Huracán y San Lorenzo juegan este domingo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
  • El clásico inicia a las 19:15 horas con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
  • La transmisión del partido estará disponible por ESPN Premium y TNT Sports.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

