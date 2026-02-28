Arrancó el 2026 siendo uno de los principales bombazos del mercado de pases del fútbol argentino y ahora cambió drásticamente su futuro inmediato. Valentín Carboni sufrió una grave lesión en su rodilla derecha que lo marginará de las canchas durante un largo periodo de tiempo y Racing no podrá contar con él al menos hasta el segundo semestre, lo que será una baja muy sensible.

En el entrenamiento del viernes, padeció una rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Luego de que se realizó los estudios correspondientes que constataron la gravedad de la cuestión física, por obvias razones la recuperación debe comenzar después de una intervención quirúrgica. Y ahí está la decisión.

Lo cierto es que Carboni eligió operarse y realizar la recuperación en Argentina. Después de que se haya analizado regresar a Italia para llevar a cabo los tratamientos pertinentes para volver a las canchas de la mejor manera y lo más pronto posible, optó por esta opción porque se siente muy contenido por la institución, cuerpo técnico y sus compañeros de Racing.

Valentín Carboni fue presentado en Racing.

De esta forma, el prometedor zurdo que arribó a la Academia rompiendo el mercado y dejando su vida desde hace años en Europa, determinó que la mejor opción es quedarse en Avellaneda junto al plantel. Así las cosas y según la información ya ratificada, queda totalmente descartada su vuelta a Italia al club dueño de su ficha para realizar la recuperación de su rodilla derecha.

Cabe recordar que Carboni arribó a Racing en condición de préstamo desde Inter de Milán con el claro objetivo de tener rodaje en un equipo competitivo. El acuerdo tiene una vigencia por una temporada, es decir hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que solo tendrá unos meses del segundo semestre para rendir con la camiseta celeste y blanca que viste en el Cilindro de Avellaneda.

El surgido de las categorías menores de Lanús se fue muy chico hacia el Viejo Continente. Tras un breve paso por Catania, llegó a Inter y empezó una seguidilla de cesiones consecutivas. Con préstamos de poca duración pero mucho rodaje, vistió las camisetas de Monza, Olympique de Marsella y Genoa. Y a principios de 2026, apareció la opción de Racing tras un llamado de Diego Milito.

