Dónde ver por TV y qué canal pasa Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón por la Primera Nacional

Este sábado 21 de febrero se enfrentan Deportivo Madryn y Deportivo Morón en el Estadio Abel Sastre, desde las 19.00, por la segunda fecha de la Primera Nacional. Con el cambio en la transmisión de los partidos para la categoría, el mismo podrá verse únicamente a través de LPF Play, plataforma de AFA.

Ninguno de los dos equipos logró ganar en su estreno en el torneo. Deportivo Madryn viene de caer 2-1 en su visita a Colón de Santa Fe, mientras que Deportivo Morón rescató un empate en condición de local ante Defensores de Belgrano, con tanto de Franco Fagúndez de penal.

Fabricio Llobet será el árbitro del encuentro, asistido por Manuel Sánchez y Marcos Horticolou como jueces de línea. Marcelo Sánz oficiará como cuarto árbitro.

Foto: Prensa Deportivo Madryn.

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

Desde la computadora o notebook , ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com. Desde el celular : Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma. Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

: Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Publicidad

Publicidad

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Publicidad

Publicidad

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá: