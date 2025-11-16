Qué canal pasa y cómo ver EN VIVO y ONLINE Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón por las semifinales del reducido de la Primera Nacional

Domingo de definiciones importantes en la Primera Nacional. Deportivo Madryn recibirá a Deportivo Morón por la vuelta de las semifinales del reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. La ida se jugó en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón y el local se impuso por 1 a 0.

Este domingo, a partir de las 17.15 horas, Deportivo Madryn será local en el Estadio Abel Sastre con la misión de dar vuelta la serie y avanzar a la final del reducido, donde ya espera Estudiantes de Río Cuarto, que viene de dejar en el camino a Estudiantes de Caseros.

¿Dónde ver por TV el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón?

El duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón por la vuelta de las semifinales del reducido de la Primera Nacional se podrá ver exclusivamente a través de DirecTV Sports. El duelo está pautado para las 17.15 horas en el Estadio Abel Sastre, que tiene capacidad para 8 mil espectadores.

Deportivo Morón ganó la ida por la mínima. (Foto: Prensa Deportivo Madryn).

¿Qué pasa si la serie termina empatada?

Deportivo Morón se impuso 1 a 0 en el partido de ida y quedó más cerca de jugar la final del reducido por el segundo ascenso. Cabe destacar que el primer equipo que ya logró subir a la máxima categoría es Gimnasia de Mendoza, que derrotó en la final a Deportivo Madryn.

ver también AFA suspendió al DT de Deportivo Morón por una frase falsa contra Chiqui Tapia y el club replicó tajantemente: “Lo narrado no corresponde con la realidad”

Si Deportivo Morón gana o empata este domingo ante Deportivo Madryn avanzará a la final y jugará por el segundo ascenso ante Estudiantes de Río Cuarto. En cambio, si los patagónicos ganan por la mínima -sea el resultado que sea- será ellos lo que saque su plaza a la final ya que cuentan con ventaja deportiva.

Publicidad