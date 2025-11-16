Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primera Nacional

Qué canal pasa y cómo ver EN VIVO y ONLINE Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón por las semifinales del reducido de la Primera Nacional

Este domingo, a partir de las 17.15 horas se disputará en el Estadio Abel Sastre el partido de vuelta por las semis del reducido.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Deportivo Morón derroto 1 a 0 a Deportivo Madryn en la ida
© Prensa Deportivo MorónDeportivo Morón derroto 1 a 0 a Deportivo Madryn en la ida

Domingo de definiciones importantes en la Primera Nacional. Deportivo Madryn recibirá a Deportivo Morón por la vuelta de las semifinales del reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. La ida se jugó en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón y el local se impuso por 1 a 0.

Este domingo, a partir de las 17.15 horas, Deportivo Madryn será local en el Estadio Abel Sastre con la misión de dar vuelta la serie y avanzar a la final del reducido, donde ya espera Estudiantes de Río Cuarto, que viene de dejar en el camino a Estudiantes de Caseros.

¿Dónde ver por TV el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón?

El duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón por la vuelta de las semifinales del reducido de la Primera Nacional se podrá ver exclusivamente a través de DirecTV Sports. El duelo está pautado para las 17.15 horas en el Estadio Abel Sastre, que tiene capacidad para 8 mil espectadores.

Deportivo Morón ganó la ida por la mínima. (Foto: Prensa Deportivo Madryn).

Deportivo Morón ganó la ida por la mínima. (Foto: Prensa Deportivo Madryn).

¿Qué pasa si la serie termina empatada?

Deportivo Morón se impuso 1 a 0 en el partido de ida y quedó más cerca de jugar la final del reducido por el segundo ascenso. Cabe destacar que el primer equipo que ya logró subir a la máxima categoría es Gimnasia de Mendoza, que derrotó en la final a Deportivo Madryn.

AFA suspendió al DT de Deportivo Morón por una frase falsa contra Chiqui Tapia y el club replicó tajantemente: “Lo narrado no corresponde con la realidad”

ver también

AFA suspendió al DT de Deportivo Morón por una frase falsa contra Chiqui Tapia y el club replicó tajantemente: “Lo narrado no corresponde con la realidad”

Si Deportivo Morón gana o empata este domingo ante Deportivo Madryn avanzará a la final y jugará por el segundo ascenso ante Estudiantes de Río Cuarto. En cambio, si los patagónicos ganan por la mínima -sea el resultado que sea- será ellos lo que saque su plaza a la final ya que cuentan con ventaja deportiva.

Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Deportivo Morón vs. San Martín de San Juan EN VIVO Y EN DIRECTO por la Primera Nacional
FA (No Usar)

Deportivo Morón vs. San Martín de San Juan EN VIVO Y EN DIRECTO por la Primera Nacional

CÓMO VER EN VIVO: Atlanta vs. Deportivo Morón por la Primera Nacional
FA (No Usar)

CÓMO VER EN VIVO: Atlanta vs. Deportivo Morón por la Primera Nacional

Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano por la Primera Nacional 2022
Fútbol Argentino

Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano por la Primera Nacional 2022

Bortoleto, sobre su rivalidad con Colapinto: “Puede aparecer la guerra Pelé-Maradona”
FÓRMULA 1

Bortoleto, sobre su rivalidad con Colapinto: “Puede aparecer la guerra Pelé-Maradona”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo